مليشيا الحوثي تطلق صاروخا باليستيا من مطار تعز وترتكب مجزرة جديدة بحق المدنيين حادثة اغتيال جديدة في عدن وعبوة ناسفة تودي بحياة شخص وتصيب آخر بالضالع معتقلون يمنيون في العراق والسفير يبحث في أوضاعهم وتسهيل اقامة اليمنيين هناك بعد صاروخ الرياض.. التحالف ينفذ تهديده ويكشف عن المواقع السرية التي استهدفها في أطراف صنعاء وداخلها وكيل محافظة مأرب : يكشف سير المعارك في جبهات مأرب ودور «التحالف» في إفشال مخططاً إرهابياً للمليشيات الحوثية 40 زعيماً قبلياً يدعون إلى وقف الحرب وتفعيل ”القواعد العُرفية“ القوات المشتركة تدحر مليشيا الحوثي من عدة مواقع بمقبنة غربي تعز مأرب.. حصيلة 10 أشهر من المعارك الدامية (إطار) مناطق سيطرة الحوثي.. المناصب والامتيازات للسلالة الهاشمية والموت والاذلال للمواطن والقبيلة اليمنية أكبر محرقة وحصد للمليشيات الحوثية في جبهة العلم بمأرب ومقتل 280
اغتال مسلحون مجهولون ،اليوم الثلاثاء موظفا في مكتب التربية والتعليم بالعاصمة المؤقتة عدن.
وقال مصدر محلي ان مسلحين اغتالوا إيهاب باوزير، وهو مدير إدارة تحفيظ القرآن الكريم بمكتب التربية والتعليم،اثناء خروجه ظهر اليوم من مقره عمله بمديرية خور مكسر.
وفي قعطبة بمحافظة الضالع استشهد مواطن واصيب اخر في انفجار عبوة ناسفة اليوم.
وانفجرت عبوة ناسفة زرعت في دورية أمنية ما ادى الى استشهاد مدني وإصابة مساعد مدير أمن قعطبة.