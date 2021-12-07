حادثة اغتيال جديدة في عدن وعبوة ناسفة تودي بحياة شخص وتصيب آخر بالضالع

الثلاثاء 07 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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اغتال مسلحون مجهولون ،اليوم الثلاثاء موظفا في مكتب التربية والتعليم بالعاصمة المؤقتة عدن.

وقال مصدر محلي ان مسلحين اغتالوا إيهاب باوزير، وهو مدير إدارة تحفيظ القرآن الكريم بمكتب التربية والتعليم،اثناء خروجه ظهر اليوم من مقره عمله بمديرية خور مكسر.

وفي قعطبة بمحافظة الضالع استشهد مواطن واصيب اخر في انفجار عبوة ناسفة اليوم.

وانفجرت عبوة ناسفة زرعت في دورية أمنية ما ادى الى استشهاد مدني وإصابة مساعد مدير أمن قعطبة.