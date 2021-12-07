معتقلون يمنيون في العراق والسفير يبحث في أوضاعهم وتسهيل اقامة اليمنيين هناك

الثلاثاء 07 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-وكالات

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بحث سفير اليمن في بغداد الخضر مرمش اليوم الثلاثاء مع رئيس الدائرة القنصلية بوزارة الخارجية العراقية مخلص رجب، تسهيل معاملات اليمنيين المتواجدين في العراق.

كما ناقش معه متابعة الجهات المختصة العراقية السماح للقنصل في السفارة بزيارة المعتقلين اليمنيين في الاصلاحيات العراقية ومعرفة احوالهم لابلاغ ذويهم عن حالتهم.

وابدى المسئول العراقي استعداد الوزارة لتسهيل إقامة اليمنيين وإلغاء الغرامات التي ترتبت عن بعض اليمنيين الذين تخلفوا عن تجديد اقاماتهم في وقته. كما وعد بترتيب زيارة القنصل بالسفارة للمعتقلين ومقابلتهم.

ولم يرد في الخبر الذي نشرته وكالة سبأ اشارة الى سبب اعتقالهم او عددهم.