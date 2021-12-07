مليشيا الحوثي تطلق صاروخا باليستيا من مطار تعز وترتكب مجزرة جديدة بحق المدنيين حادثة اغتيال جديدة في عدن وعبوة ناسفة تودي بحياة شخص وتصيب آخر بالضالع معتقلون يمنيون في العراق والسفير يبحث في أوضاعهم وتسهيل اقامة اليمنيين هناك بعد صاروخ الرياض.. التحالف ينفذ تهديده ويكشف عن المواقع السرية التي استهدفها في أطراف صنعاء وداخلها وكيل محافظة مأرب : يكشف سير المعارك في جبهات مأرب ودور «التحالف» في إفشال مخططاً إرهابياً للمليشيات الحوثية 40 زعيماً قبلياً يدعون إلى وقف الحرب وتفعيل ”القواعد العُرفية“ القوات المشتركة تدحر مليشيا الحوثي من عدة مواقع بمقبنة غربي تعز مأرب.. حصيلة 10 أشهر من المعارك الدامية (إطار) مناطق سيطرة الحوثي.. المناصب والامتيازات للسلالة الهاشمية والموت والاذلال للمواطن والقبيلة اليمنية أكبر محرقة وحصد للمليشيات الحوثية في جبهة العلم بمأرب ومقتل 280
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن فجر الثلاثاء تنفيذ قصف دقيق لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء.
وقال التحالف: "دمرنا مواقع مرتبطة بالصواريخ الباليستية والمسيّرات داخل صنعاء".
كما أوضح التحالف أن "الأهداف شملت مخازن وورشا لتجميع الصواريخ الباليستية والمسيّرات"، مضيفاً: "دمرنا كهوفا جبلية ومخازن سرية للصواريخ الباليستية على أطراف صنعاء".
كذلك أكد أن العملية أتت استجابة للتهديد والسلوك العدائي لمحاولات استهداف المدنيين.
الى ذلك قال سكان محليون، إن الضربات الجوية استهدفت منطقة دار الرئاسة وجبل النهدين وقاع القيضي، إضافة إلى غارات استهدفت حي الجراف بالقرب من المستشفى السعودي - الألماني، كما استهدفت غارات مماثلة عند المدينة الخضراء السكنية.
وكان التحالف قد طلب من المدنيين عدم التجمع أو الاقتراب من المواقع المستهدفة.
وليلة أمس، أعلن التحالف، في بيان له، بدء عملية واسعة ضد الحوثيين استجابة لهذا التهديد الذي قال إنها سوف تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
وهدد التحالف بالضرب بيد من حديد في إطار القانون الدولي الإنساني، حسب تعبير البيان.
تأتي العملية الجوية بعد اعتراض دفاعات التحالف صاروخا باليستيا أُطلق تجاه العاصمة السعودية (الرياض)، في الوقت الذي أعلن المتحدث العسكري باسم مليشيا الحوثي، يحيى سريع، تنفيذ عملية عسكرية واسعة ونوعية في العمق السعودي.