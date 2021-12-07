القوات المشتركة تدحر مليشيا الحوثي من عدة مواقع بمقبنة غربي تعز مأرب.. حصيلة 10 أشهر من المعارك الدامية (إطار) مناطق سيطرة الحوثي.. المناصب والامتيازات للسلالة الهاشمية والموت والاذلال للمواطن والقبيلة اليمنية أكبر محرقة وحصد للمليشيات الحوثية في جبهة العلم بمأرب ومقتل 280 تفاصيل المعارك الطاحنة والمشتعلة في جبهات مأرب والجوف وتعز خلال الساعات الماضية ومقتل 280 حوثياً وتدمير 34 آلية عسكرية بضربات للتحالف الإرياني: يكشف أدلة على تعاون المليشيات الحوثية مع «القاعدة» 5 دول غربية كبرى تدعو روسيا لتهدئة التوتر مع أوكرانيا واستئناف المفاوضات بعد زيارة ولي العهد محمد بن سليمان شركات سعودية وعُمانية توقع 13 مذكرة تفاهم بقيمة 30 مليار دولار واشنطن تَصَعّد ضد الحوثيين وهذا ما تعهدت به عاجل.. عقب قرارات الرئيس «هادي»..الريال اليمني يتحسن بشكل متسارع أمام الدولار والريال السعودي - أسعار الصرف
أعلن الجيش الوطني، اليوم الثلاثاء، دحر مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، من عدة مناطق شمال غرب تعز (جنوب غرب اليمن).
وذكر المركز الإعلامي للقوات المسلحة، أن "القوات المشتركة تمكنت من طرد مليشيات الحوثي المدعومة من إيران من عدة مناطق بمديرية مقبنة غربي تعز".
وأضاف: أن المعارك لاتزال المعارك مستمرة وسط انهيار صفوف المليشيات.
من جهتها قالت مصادر عسكرية، إن القوات سيطرت على قرى (العكشة والمرنوف والعورا والكامة و المضروبة و قرية الطفيلي وجمرك سقم) في مديرية مقبنة وقامت بقطع خط الإمداد القادم من سقم.
وأشارت إلى أن مليشيا الحوثي تكبّدت خسائر فادحة في الأفراد والعتاد خلال المعارك التي لاتزال مستمرة.
في السياق قال المحلل العسكري، العميد الركن محمد الكميم، أنه تم تفجير أكبر مخزن أسلحه وذخائر حوثيه وتدمير عربتين مدرعة حوثيه ومقتل طاقمهن بأطراف مدينة البرح.
وأواخر نوفمبر أطلقت القوات المشتركة عملية عسكرية واسعة تمكنت خلالها من استكمال تحرير مديرية حيس بالكامل وتأمينها وتحرير مواقع استراتيجية في مديريتي الجراحي وجبل رأس جنوبي محافظة الحديدة، ومناطق واسعة في مديرية مقبنة شمال غرب تعز.