أكبر محرقة وحصد للمليشيات الحوثية في جبهة العلم بمأرب ومقتل 280 تفاصيل المعارك الطاحنة والمشتعلة في جبهات مأرب والجوف وتعز خلال الساعات الماضية ومقتل 280 حوثياً وتدمير 34 آلية عسكرية بضربات للتحالف الإرياني: يكشف أدلة على تعاون المليشيات الحوثية مع «القاعدة» 5 دول غربية كبرى تدعو روسيا لتهدئة التوتر مع أوكرانيا واستئناف المفاوضات بعد زيارة ولي العهد محمد بن سليمان شركات سعودية وعُمانية توقع 13 مذكرة تفاهم بقيمة 30 مليار دولار واشنطن تَصَعّد ضد الحوثيين وهذا ما تعهدت به عاجل.. عقب قرارات الرئيس «هادي»..الريال اليمني يتحسن بشكل متسارع أمام الدولار والريال السعودي - أسعار الصرف التحالف:تدمير صاروخ باتجاه خميس مشيط وطائرة انطلقت من مطار صنعاء من هو «باناجة»النائب الجديد لمحافظ البنك المركزي.. سيرة ذاتية السيرة الذاتية للمحافظ الجديد للبنك المركزي اليمني
نفذ تحالف دعم الشرعية أكبر عملية استهداف للميليشيات الحوثية في مأرب خلال الساعات الماضية.
وأعلن في بيان اليوم الاثنين تنفيذ 47 عملية خلال 24 ساعة كما أوضح أن الاستهدافات دمرت 34 آلية للحوثيين وموقعا لتخزين الذخائر.
فيما قتل ما يزيد على 280 عنصرا من الميليشيات في أكبر استهداف بمأرب خلال يوم واحد.
و أكدت مصادر عسكرية في جبهة العلم شمال مأرب، أن قوات الجيش والمقاومة الشعبية تمكنت من اغتنام 5 أطقم تابعة لمليشيات الحوثي. أتى ذلك بعد صد القوات اليمنية لهجوم شنته مليشيات الحوثي على جبهة العلم، ما أسفر عن تدمير آليات عسكرية ومقتل عدد من عناصر المليشيات.
وكانت المنطقة شهدت خلال الساعات الماضية معارك واشتباكات عنيفة بين الحوثيين وقوات الشرعية اليمنية.
فيما نشر الجيش الوطني مشاهد من المواجهات التي دارت أمس في مختلف جبهات المحافظة، وكانت الأعنف منذ بدء المعارك خلال الأيام الماضية.