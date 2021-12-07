أكبر محرقة وحصد للمليشيات الحوثية في جبهة العلم بمأرب ومقتل 280

الثلاثاء 07 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس-غرفة الأخبار

عدد القراءات 343

نفذ تحالف دعم الشرعية أكبر عملية استهداف للميليشيات الحوثية في مأرب خلال الساعات الماضية.

وأعلن في بيان اليوم الاثنين تنفيذ 47 عملية خلال 24 ساعة كما أوضح أن الاستهدافات دمرت 34 آلية للحوثيين وموقعا لتخزين الذخائر.

فيما قتل ما يزيد على 280 عنصرا من الميليشيات في أكبر استهداف بمأرب خلال يوم واحد.

و أكدت مصادر عسكرية في جبهة العلم شمال مأرب، أن قوات الجيش والمقاومة الشعبية تمكنت من اغتنام 5 أطقم تابعة لمليشيات الحوثي. أتى ذلك بعد صد القوات اليمنية لهجوم شنته مليشيات الحوثي على جبهة العلم، ما أسفر عن تدمير آليات عسكرية ومقتل عدد من عناصر المليشيات.

وكانت المنطقة شهدت خلال الساعات الماضية معارك واشتباكات عنيفة بين الحوثيين وقوات الشرعية اليمنية.

فيما نشر الجيش الوطني مشاهد من المواجهات التي دارت أمس في مختلف جبهات المحافظة، وكانت الأعنف منذ بدء المعارك خلال الأيام الماضية.