5 دول غربية كبرى تدعو روسيا لتهدئة التوتر مع أوكرانيا واستئناف المفاوضات

الثلاثاء 07 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس-وكالات

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أكدت دول فرنسا، الولايات المتحدة، ألمانيا، بريطانيا، وإيطاليا، على ضرورة استئناف المفاوضات بين موسكو و كييف بـ "صيغة نورماندي".

وفي بيان لقصر الإليزيه عقب المحادثات التي أجراها الرئيس الفرنسي يوم الاثنين مع قادة ألمانيا، الولايات المتحدة، إيطاليا، وبريطانيا والتي تناولت تحليل "التوتر القائم بين روسيا وأوكرانيا". وبحسب البيان، "عبر قادة الدول الخمس عن حزمهم على احترام سيادة أوكرانيا، فضلا عن التزامهم بالعمل للحفاظ على السلام والأمن في أوروبا".

وأكد القادة في البيان على ضرورة استئناف المفاوضات بين روسيا أوكرانيا بـ "صيغة نورماندي"، تحت رعاية فرنسا وألمانيا.

وفي ذات الصدد، قال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إن رئيس الوزراء تحدث مع الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل مساء الاثنين بشأن أوكرانيا.وفقا لرويترز.

وأضاف المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني، طالب القادة روسيا بتهدئة التوتر وأكدوا مجددا على دعمهم القوي لوحدة أراضي أوكرانيا.

هذا وأعربت كييف وعواصم غربية، مؤخرا، عن "القلق" إزاء التكثيف المزعوم لـ "الأعمال العدوانية" من قبل روسيا بالقرب من الحدود الأوكرانية.

ونفت روسيا مرارا هذه الاتهامات، مؤكدة أنها لا تهدد أحدا ولا تنوي مهاجمة أحد، وأن التصريحات حول "العدوان الروسي" يجري استخدامها ذريعة لنشر المزيد من معدات الناتو العسكرية بالقرب من الحدود الروسية