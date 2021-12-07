واشنطن تَصَعّد ضد الحوثيين وهذا ما تعهدت به

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اعلنت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الاثنين بإن مليشيات الحوثي الإرهابية هي العائق الذي يحول دون تقدم الحل الدبلوماسي في اليمن.
ودانت وزارة الخارجية الأمريكية، هجمات ميليشيا الحوثي تجاة الاراضي السعودية، مؤكدة دعمها لأمن المملكة، حسبما نقلت شبكة «العربية» على حسابها بمنصة «تويتر».
وتعهدت الولايات المتحدة بمواصلة دعمها للمملكة العربية السعودية أمام الهجمات الإرهابية المتكررة التي تنفذها ميليشيا الحوثي الإرهابية، وذلك في أعقاب هجوم بصاروخ باليستي استهدف العاصمة الرياض.
وكان الناطق باسم وزارة الدفاع، العميد الركن تركي المالكي، أعلن، منذ قليل، اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثي بإتجاه العاصمة الرياض.