عاجل.. عقب قرارات الرئيس «هادي»..الريال اليمني يتحسن بشكل متسارع أمام الدولار والريال السعودي - أسعار الصرف

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افادت مصادر مصرفية بالعاصمة المؤقتة عدن قبل قليل بان الدولار شهد تراجعاً ملحوظاً أمام الريال اليمني في اسواق الصرافة وذلك عقب صدور قرارات الرئيس هادي بتعيين قيادة جديدة للبنك المركزي اليمني.
واوضحت المصادر لمأرب برس بأن الدولار تراجع أمام الريال اليمني في اسعار الشراء الى «1314» بينما تراجع الريال السعودي الى «345».
وكان الرئيس هادي قد اصدر في وقت سابق من مساء اليوم الاثنين قرارات بتعيين احمد المعبقي محافظًا للبنك المركزي، ومحمد باناجة نائبًا له وكذالك تشكيل مجلس إدارة جديدة للبنك المركزي
والمكونة على النحو التالي :
- احمد بن احمد غالب المعبقي محافظ للبنك المركزي اليمني رئيساً.
2 -أ.د. محمد عمر باناجة نائب محافظ البنك المركزي اليمني نائباً للرئيس.
3 - سيف محسن عبود الشريف عضواً.
4 ـ هاني محمد حزام وهاب نائب وزير المالية ممثلاً عن وزارة المالية.
5 ـ د. جلال إبراهيم فقيرة عضواً.
6 - علي محمد الحبشي عضواً.
7 ـ خالد إبراهيم زكريا عضواً.
وسجلت العملة المحلية مؤخراً انهيارات فادحة أوصلت الريال حاجز ال1700 أمام الدولار للمرة الأولى في تاريخه.