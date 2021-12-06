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التحالف:تدمير صاروخ باتجاه خميس مشيط وطائرة انطلقت من مطار صنعاء

الإثنين 06 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار
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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن مساء اليوم الاثنين، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة بالأجواء اليمنية انطلقت من مطار صنعاء.

 

كما تمكنت الدفاعات السعودية من تدمير صاروخين باليستيين باتجاه خميس مشيط والرياض. 

 

وقال التحالف: الحوثيون يستخدمون منشآت ذات طابع مدني لأعمالهم العدائية.

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