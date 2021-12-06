التحالف:تدمير صاروخ باتجاه خميس مشيط وطائرة انطلقت من مطار صنعاء

الإثنين 06 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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