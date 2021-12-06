من هو «باناجة»النائب الجديد لمحافظ البنك المركزي.. سيرة ذاتية

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صدر اليوم القرار الجمهوري رقم (14) لسنة 2021م، بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي اليمني، وتضمن القرار تعيين أ.د. محمد عمر باناجة نائب محافظ البنك المركزي اليمني نائباً للرئيس، فمن هو النائب باناجة؟.
*السيرة الذاتية لنائب محافظ البنك المركزي اليمني*
الاسم الرباعي: د. محمد عمر عبدالله باناجه.
تاريخ الميلاد: 25/11/1952م
محل الميلاد: حافظة عدن
الدرجة العلمية: جامعي – دكتوراه (phD ) في العلوم الاقتصادية.
تاريخ الحصول على الدرجة العلمية: 22 مايو 1992م.
اللقب العلمي: أستاذ دكتور " برفسور".
عنوان السكن: محافظة عدن–المنصوره–حي فضل عبدالله (ريمي) منزل رقم 29 بلوك 61.
ثانياً : البيانات الوظيفية :-
- عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية – جامعة عدن.
الوظائف السابقة:
-المدير العام المساعد للشؤون الاقتصادية في الإدارة العامة للري وإستصلاح الأراضي بوزارة الزراعة – محافظة عدن.
- مدير دائرة البحوث الاقتصادية بمركز الدراسات والبحوث اليمنية – عدن .