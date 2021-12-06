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صدر اليوم القرار الجمهوري رقم (14) لسنة 2021م، بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي اليمني، وقضى القرار بتعيين احمد بن احمد غالب المعبقي محافظ للبنك المركزي اليمني رئيساً للمجلس الإدارة.
وفيما يلي السيرة الذاتية للمحافظ الجديد للبنك المركزي اليمني...
الاسـم: أحمد أحمد غالب
تـاريخ ومكان المـيلاد: 7/10/1957م معبق - محافظة لحج.
• الوظائف التي تم شغلها:
عضو مجلس ادارة البنك المركزي اليمني
رئيساً لمجلس إدارة المؤسسة العامة القابضة للتنمية العقارية والاستثمار – رئيس لجنة مكافحة غسيل الأموال.
رئيس مصلحة الضرائب 2007-2014
- وكيل مصلحة الضرائب 2005م – 2007م.
- وكيل وزارة المالية لقطاع العلاقات الخارجية حتى مارس 2005م.
- رئيس لجنة مكافحة غسيل الأموال 2004م وحتى التاريخ.
- نائب رئيس اللجنة الفنية لإنشاء السوق المالية.
- عضو اللجان التحضيرية لاجتماعات مجالس التنسيق بين الجمهورية اليمنية وبعض الدول الشقيقة والصديقة.
- عضو لجنة تسيير مركز الدعم الفني للمساعدة الفنية التابع لصندوق النقد الدولي في بيروت.
- منسق برنامج الإصلاح في القطاع المالي والاقتصادي.
- عضو اللجنة الإشرافية لتحسين أنظمة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
- عضو لجنة التسيير المشرفة على استراتيجية تخفيف الفقر.
- عضو لجنة التسيير للتعليم الأساسي المسار السريع.
- عضو لجنة التسيير لمشروع الأشغال العامة.
- عضو لجنة التسيير لمشاريع الطرق الريفية الممولة من البنك الدولي.
- عضو لجنة التسيير للمعونة السلعية الأمريكية.
- عضو لجنه تسيير المعونة اليابانية.
- عضو لجنة تسيير المعونة الإيطالية.
- عضو اللجنة الفنية لمحطة مأرب الغازية.
- عضو لجنة التفاوض لاستعادة ميناء الحاويات بالمنطقة الحرة بعدن.
- عضو لجنة التنسيق بين الهيئات الحكومية ومكتب البنك الدولي بصنعاء.
- عضو لجنة هيكلة القطاع المالي والمصرفي.
- عضو لجنة شراء المديونيات الخارجية للجمهورية اليمنية.
- عضو مجلس إدارة المطابع المدرسية.
- رئيس اللجنة الفنية لتسوية المديونية الخارجية.
- مدير إدارة التخطيط المالي 85-1987م.
- مدير عام العلاقات المالية الخارجية 87-1995م.
• المؤهلات:
بكالوريوس علوم اقتصادية ومالية – جامعة البترول والمعادن – 1978-1983.
- دراسات متخصصة في المالية العامة والاقتصاد الكلي بمعهد صندوق النقد الدولي بواشنطن.