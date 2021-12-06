عاجل..الحوثيون يستهدفون الرياض بصاروخ باليستي والمالكي يعلن النتائج

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اعلن المتحدث الرسمي باسم وزاره الدفاع السعودية العميد الركن تركي المالكي، بأن قوات الدفاع الجوي السعودي، اعترضت ودمرت مساء اليوم الاثنين( 1 ) صاروخاً باليستياً أطلقته المليشيا الحوثية المدعومة من إيران باتجاه مدينة الرياض.
وأوضح العميد المالكي، بأن عملية الاعتراض تسببت في تناثر الشظايا على بعض الأحياء السكنية دون وقوع أي أضرار حسب ما ذكرت وكالة واس السعودية.
وبيّن العميد المالكي، أن هذا السلوك الهمجي واللامسؤول من قبل المليشيا الحوثية بمحاولة استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة يتنافى مع القيم السماوية والمبادئ الإنسانية وينتهك القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
وأكد العميد المالكي، على أن وزارة الدفاع ستتخذ الإجراءات اللازمة والرادعة وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية لحماية أراضيها ومقدراتها الوطنية وحماية المدنيين والأعيان المدنية، ووقف مثل هذه الأعمال العدائية والعابرة للحدود.