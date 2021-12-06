الرئيس «هادي» يعيد تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي .. «المعبقي» رئيساً و«باناجة» نائبًا

الإثنين 06 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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أقال رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي مساء اليوم الاثنين محافظ البنك المركزي ونائبه ليعيد تشكيل مجلس إدارته بالكامل بعد انهيارات فادحة في سعر العملة الوطنية أوصلت الريال حاجز ال1700 أمام الدولار للمرة الأولى في تاريخه.

ونقلت وكالة سبأ الحكومية تعيين احمد المعبقي محافظًا للبنك المركزي، ومحمد باناجة نائبًا له ضمن مجلس الادارة الجديد والمكون على النحو التالي :

- احمد بن احمد غالب المعبقي محافظ للبنك المركزي اليمني رئيساً.

2 -أ.د. محمد عمر باناجة نائب محافظ البنك المركزي اليمني نائباً للرئيس.

3 - سيف محسن عبود الشريف عضواً.

4 ـ هاني محمد حزام وهاب نائب وزير المالية ممثلاً عن وزارة المالية.

5 ـ د. جلال إبراهيم فقيرة عضواً.

6 - علي محمد الحبشي عضواً.

7 ـ خالد إبراهيم زكريا عضواً.