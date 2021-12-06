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الأمير محمد بن سلمان يقلد قائدا جديدا للقوات المشتركة مهام منصبه

الإثنين 06 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - غرفة الاخبار
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قلد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الفريق الأول الركن مطلق بن سالم الأزيمع رتبته الجديدة بعد صدور الأمر الملكي بترقيته إلى رتبة فريق أول ركن وتعيينه قائدا للقوات المشتركة.

وعبر ولي العهد عن تمنياته بالتوفيق للفريق أول ركن الأزيمع، موكلا إليه مهام منصبه الجديد.

وأصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز في وقت سابق، أمرا ملكيا بترقية الفريق مطلق بن سالم بن مطلق الأزيمع إلى رتبة فريق أول ركن، وتعيينه قائدا للقوات المشتركة.

وكان الأزيمغ مكلفا بالقيام بعمل قائد القوات المشتركة للتحالف العربي الذي تقوده السعودية، وذلك بموجب أمر ملكي صدر في سبتمبر عام 2020.

وتخرج الأزيمغ في كلية الملك عبد العزيز الحربية بتخصص الدروع، وهو أيضا حاصل على درجة ماجستير في العلوم العسكرية من كلية القيادة والأركان للقوات المسلحة داخل المملكة.

نال درجة زميل كلية الحرب العليا من أكاديمية ناصر العسكرية العليا في مصر، وكان مساعدا لركن الاستخبارات في اللواء الرابع بالقوات البرية الملكية السعودية خلال حرب الخليج الأولى.

قاد الأزيمغ قوات "درع الجزيرة" خلال أحداث البحرين عام 2011، كما شارك في قيادة العمليات المشتركة لعمليتي "عاصفة الحزم" و"إعادة الأمل" في اليمن، وعمل في قيادة المنطقة الجنوبية، ثم المنطقة الشرقية كنائب لرئيس هيئة الأركان العامة.

 
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