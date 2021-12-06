الأمير محمد بن سلمان يقلد قائدا جديدا للقوات المشتركة مهام منصبه لقاء تاريخي مرتقب بين ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والرئيس أردوغان في قطر مسلمون يطالبون فيسبوك بـ 150 مليار دولار لدورها في إبادتهم ماذا سيحدث إذا انتهت حرب اليمن عبر تطبيع العلاقات مع إيران .. تقرير أمريكي يجب عن النهضة الطائفية في الشرق الأوسط الكشف عن تحركات الحكومة اليمنية أمام جائحة انهيار العملة المحلية دراسة خطيرة.. ماذا يحدث عندما تناول الطعام ليلاً شابة حسناء تجيد قدرات قتالية عسكرية تخيف أقوى الرجال- فيديو هل تنجح حرب أردوغان بخصوص استقلال الاقتصاد عن النظام الغربي؟ تصريح لمحمد صلاح عن شرب الكحول يشعل مواقع التواصل مستشار الأمن الوطني الإماراتي في مهمة خاصة لإيران
قالت وكالة رويترز اليوم الإثنين إن هناك مناقشات لترتيب اجتماع بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الذي يزور قطر الأربعاء.
ونقلت الوكالة عن مسؤول خليجي أنه لا يزال يجري بحث تفاصيل اللقاء، إلا أن الاجتماع لم يتأكد حتى الآن.
ووصل الرئيس أردوغان مساء اليوم الإثنين إلى قطر في زيارة رسمية تستمر يومين.
وإذا حدث ذلك، فسيكون أول اجتماع مباشر بين الاثنين بعد مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية بإسطنبول في 2018، والذي تسبب بأزمة كبيرة بين البلدين.
وفي العام الماضي فرضت السعودية مقاطعة غير رسمية على الواردات التركية مع تأثر التجارة بين البلدين بالتوترات السياسية.
وفي وقت سابق اليوم، وصل ولي العهد السعودي إلى سلطنة عمان في مستهل زيارة ستشمل جميع الدول لخليجية، بهدف ترسيخ العلاقات.