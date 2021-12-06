لقاء تاريخي مرتقب بين ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والرئيس أردوغان في قطر

الإثنين 06 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - غرفة الاخبار

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قالت وكالة رويترز اليوم الإثنين إن هناك مناقشات لترتيب اجتماع بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الذي يزور قطر الأربعاء.

ونقلت الوكالة عن مسؤول خليجي أنه لا يزال يجري بحث تفاصيل اللقاء، إلا أن الاجتماع لم يتأكد حتى الآن.

ووصل الرئيس أردوغان مساء اليوم الإثنين إلى قطر في زيارة رسمية تستمر يومين.

وإذا حدث ذلك، فسيكون أول اجتماع مباشر بين الاثنين بعد مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية بإسطنبول في 2018، والذي تسبب بأزمة كبيرة بين البلدين.

وفي العام الماضي فرضت السعودية مقاطعة غير رسمية على الواردات التركية مع تأثر التجارة بين البلدين بالتوترات السياسية.

وفي وقت سابق اليوم، وصل ولي العهد السعودي إلى سلطنة عمان في مستهل زيارة ستشمل جميع الدول لخليجية، بهدف ترسيخ العلاقات.