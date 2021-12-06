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بعد خسائرهم الباهظة.. القطاع الخاص يحذر من تزايد إفلاس الشركات في اليمن

الإثنين 06 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - غرفة الاخبار
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حذر القطاع الخاص اليوم من تزايد افلاس الشركات التي تتعرض يوميا لخسائر باهظة بسبب انهيار سعر العمل الوطنية وزيادة المخاطر وتزايد ارتفاع أسعار الغذاء والدواء والمشتقات النفطية.

الاجتماع الذي عقد في الغرفة التجارية بعدن، طالب بتوفير العملة الصعبة لتأمين تلك السلع للمواطنين قبل تأكل ونفاذ المخزون منها.

وكان الاجتماع ناقش ما آلت اليها الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والإجراءات المتخذة حيالها.

وتطرق الاجتماع الذي ضم كبار التجار والمستوردين وممثلي الشركات الصناعية والتجارية وأعضاء الغرفة، إلى العديد من المواضيع المتعلقة بالصعوبات والمشاكل التي تواجه القطاع الخاص بمقدمتها تدهور العملة المحلية امام العملات الأخرى والسبل الكفيلة لضبط حركة نشاط الأسواق والاسعار لضمان الاستقرار التمويني خلال هذه الفترة.

واكد بيان في ختام الاجتماع على ضرورة تركيز الجهود بشكل مباشر لإيقاف تدهور العملة وإنقاذ الوضع الاقتصادي من الانهيار والوصول إلى حلول سريعة وعاجلة للمشكلة الاقتصادية كون ذلك يمس الاستقرار المعيشي للمواطنين.

ولفت إلى أن النشاط التجاري هو الضمان الأساسي لتوفير السلع الأساسية للغذاء لجميع فئات الشعب والتي يبلغ حجم استيرادها أكثر من 90% من الخارج، مناشدة رئيس الجمهورية التدخل العاجل لوقف انهيار العملة وتحذر من مخاطر افلاس الشركات ونفاذ المخزون الغذائي.

وأشار إلى قيام التجار مؤخرا بتأسيس صندوق التنمية والمساهمة المجتمعية لتخفيف معاناة المجتمع، متطلعاً لتتدخل دول التحالف العاجل لوقف انهيار العملة وتحذر من نفاذ المخزون من الغذاء.

 
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