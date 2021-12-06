شابة حسناء تجيد قدرات قتالية عسكرية تخيف أقوى الرجال- فيديو

الإثنين 06 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - غرفة الاخبار

عدد القراءات 211

وثق مقطع فيديو قوة الرقيب غولسنام ذولياروفا بقوات الدفاع الجوي في الجيش الكازاخي منذ عام 2017.

ويظهر بالفيديو قوة “غولسنام” والتي تجيد استخدام أسلحة مختلفة وقيادة العربات العسكرية.

كما فازت الفتاة عدة مرات في مسابقات عسكرية دولية وهي في رتبة رقيب حاليا.