عاجل: تحالف دعم الشرعية يعلن تنفيذ أكبر عملية استهداف للحوثيين بمأرب ومقتل قرابة 300 عنصرا في يوم واحد فقط

الإثنين 06 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-مأرب

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أعلن التحالف العربي،بقيادة السعودية، مساء اليوم الاثنين ،مقتل ما يزيد عن 280 عنصرا من الميليشيات الحوثية في أكبر استهداف للحوثيين بمأرب خلال يوم واحد فقط.

ونفذ طيران التحالف، أكبر عملية استهداف للميليشيات الحوثية في مأرب خلال الساعات الماضية.

وأعلن في بيان اليوم تنفيذ 47 عملية استهداف خلال 24 ساعة، دون تحديد اسماء المناطق والمواقع المستهدفة.

وأوضح أن الاستهدافات دمرت 34 آلية للحوثيين وموقعا لتخزين الذخائر.