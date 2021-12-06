بحث امكانية تأهيل اللاعبين والكوادر والمواهب اليمنية في اكاديمية إسابير القطرية

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بحث وزير الشباب والرياضة اليمني، نايف البكري، امس، مع مسؤولي أكاديمية "إسباير" الرياضية في قطر، إمكانية الاستفادة من الخدمات والبرامج التي تقدمها الأكاديمية في تأهيل ورفع قدرات اللاعبين والكوادر الرياضية اليمنية.
واستمع الوزير البكري، من مسوؤلي اكاديمية "اسباير" إلى شرح مفصل حول الأنشطة والمخرجات للأكاديمية منذ نشأتها.. متعرفاً على مرافق الاكاديمية المختلفة وطرق العمل مع المواهب منذ مرحلة الاستقطاب.
كما قام الوزير البكري، بجولة في مستشفى الطب الرياضي التابع للأكاديمية.