عاجل: معارك عنيفة بين محافظتي الجوف ومأرب والقوات الحكومية تجرد المليشيات الحوثية من عتادها وتلحق بها هزيمة كبيرة «شاهد الصور»

الإثنين 06 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-خاص

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اندلعت اليوم الاثنين، معارك عنيفة في جبهة العلم بين محافظتي مأرب والجوف، وذلك بعد هجوم شنه الحوثيون على مواقع الجيش الوطني.

وقالت مصادر عسكرية لمأرب برس ان القوات الحكومية تمكنت صباح اليوم من كسر الهجوم الحوثي والحاق هزيمة كبيرة بهم.

واشارت المصادر بأن قوات الجيش المسنودة بالمقاومة الشعبية في جبهة العلم شمال مأرب وشرق محافظة الجوف، تمكنت من تجريد العناصر الحوثية المهاجمة من عتادها العسكري، وسقط عدد منهم بين قتيل وجريح.

وغنمت القوات الحكومية عددا من الاطقم العسكرية الحوثية، ودمرت آليات عسكرية اخرى، وفق المصادر.

وتقع منطقة العلم شرق مدينة الحزم عاصمة محافظة الجوف، وشمال شرق محافظة مأرب.

وهذا، وقالت مصادر اخرى ان طيران التحالف شارك في المعارك بجهة العلم ونفذ عدة ضربات جوية.