عاجل: معارك عنيفة بين محافظتي الجوف ومأرب والقوات الحكومية تجرد المليشيات الحوثية من عتادها وتلحق بها هزيمة كبيرة «شاهد الصور» تحرك برلماني قد يطيح بالحكومة اليمنية ويجبر معين عبدالملك على تقديم الإستقالة بعد رسالة هادي لـ محمد بن سلمان.. تحركات رئاسية حكومية لإنقاذ الوضع الاقتصادي المنهار وإجراءات اسعافية عاجلة اعلنت عنها حكومة معين الحكومة اليمنية في عدن تقر حزمة إجراءات لتخفيف حدة الأزمة الاقتصادية بعد الإنهيار التاريخي للعملة جورج قرداحي يغازل السعودية ويوجه رسالة لمحمد بن سلمان ويذكره بماضي والده الملك في لبنان تحت شعار نساء بلا مأوى الهيئة المدينة لتفجير المنازل في مأرب تقيم دورة لدعم النساء المتضررات من تفجير منازلهن و58منزلا فجرت خلال عام مأرب تقيم ندوة فكرية تحت شعار دور النخب الوطنية فيحشد الجهود لتحرير صنعاء تفاصيل معارك هي الأقوى و الأعنف في جبهات مأرب وخسائر فادحة للمليشيات الحوثية التحالف يكشف عن تدمّر 3 مراكز عمليات لإطلاق الصواريخ والمسيّرات في صنعاء الملك سليمان يوجِّه رسائل خطية إلى قادة دول الخليج
اندلعت اليوم الاثنين، معارك عنيفة في جبهة العلم بين محافظتي مأرب والجوف، وذلك بعد هجوم شنه الحوثيون على مواقع الجيش الوطني.
وقالت مصادر عسكرية لمأرب برس ان القوات الحكومية تمكنت صباح اليوم من كسر الهجوم الحوثي والحاق هزيمة كبيرة بهم.
واشارت المصادر بأن قوات الجيش المسنودة بالمقاومة الشعبية في جبهة العلم شمال مأرب وشرق محافظة الجوف، تمكنت من تجريد العناصر الحوثية المهاجمة من عتادها العسكري، وسقط عدد منهم بين قتيل وجريح.
وغنمت القوات الحكومية عددا من الاطقم العسكرية الحوثية، ودمرت آليات عسكرية اخرى، وفق المصادر.
وتقع منطقة العلم شرق مدينة الحزم عاصمة محافظة الجوف، وشمال شرق محافظة مأرب.
وهذا، وقالت مصادر اخرى ان طيران التحالف شارك في المعارك بجهة العلم ونفذ عدة ضربات جوية.