عاجل: معارك عنيفة بين محافظتي الجوف ومأرب والقوات الحكومية تجرد المليشيات الحوثية من عتادها وتلحق بها هزيمة كبيرة «شاهد الصور» تحرك برلماني قد يطيح بالحكومة اليمنية ويجبر معين عبدالملك على تقديم الإستقالة بعد رسالة هادي لـ محمد بن سلمان.. تحركات رئاسية حكومية لإنقاذ الوضع الاقتصادي المنهار وإجراءات اسعافية عاجلة اعلنت عنها حكومة معين الحكومة اليمنية في عدن تقر حزمة إجراءات لتخفيف حدة الأزمة الاقتصادية بعد الإنهيار التاريخي للعملة جورج قرداحي يغازل السعودية ويوجه رسالة لمحمد بن سلمان ويذكره بماضي والده الملك في لبنان تحت شعار نساء بلا مأوى الهيئة المدينة لتفجير المنازل في مأرب تقيم دورة لدعم النساء المتضررات من تفجير منازلهن و58منزلا فجرت خلال عام مأرب تقيم ندوة فكرية تحت شعار دور النخب الوطنية فيحشد الجهود لتحرير صنعاء تفاصيل معارك هي الأقوى و الأعنف في جبهات مأرب وخسائر فادحة للمليشيات الحوثية التحالف يكشف عن تدمّر 3 مراكز عمليات لإطلاق الصواريخ والمسيّرات في صنعاء الملك سليمان يوجِّه رسائل خطية إلى قادة دول الخليج
وجه نواب في البرلمان اليمني رسالة الى رئيس البرلمان سلطان البركاني طالبوا فيها باستجواب رئيس الحكومة معين عبدالملك، على خلفية الانهيار التاريخي للعملة وتبعات تدهور الإقتصاد وغلاء الأسعار.
وقد يؤدي هذا الاستجواب -بحسب اللائحة الداخلية للمجلس- إلى سحب ثقة البرلمان من الحكومة ، وحينها يجب على رئيس مجلس الوزراء أن يقدم استقالة الحكومة إلى رئيس الجمهورية.
وقال النواب وعددهم 16 في رسالة إلى رئاسة البرلمان( يرفقها مأرب برس اسفل هذا الخبر) "نتقدم بطلب استجواب الأخ رئيس مجلس الوزراء بشأن تدهور وانخفاض سعر العملة".
وأضافوا أن" تراجع العملة أدى إلى تدهور الاقتصاد وغلاء الأسعار ومضاعفة معاناة الشعب اليمني".
ويوم امس قال معين عبدالملك ان ما يحصل الآن بالنسبة لسعر الصرف والوضع الاقتصادي تهديد حقيقي لحياة الناس ومعيشتهم ومعركة لا تقل أهمية عن مواجهة الميليشيات الحوثية .
واشار الى ان المسؤولية تشاركية ولا يمكن التنصل منها تحت أي ذرائع او اعتبارات ويجب ان يستشعر الجميع مسؤولياتهم على المستوى الحكومي والخاص والشعبي.
وتصاعد الغضب الشعبي، المطالب باقالة حكومة معين ،بسبب تدهور الوضع الاقتصادي والمعيشي، وشهدت عدد من المحافظات احتجاجات حاشدة.