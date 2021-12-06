تحت شعار نساء بلا مأوى الهيئة المدينة لتفجير المنازل في مأرب تقيم دورة لدعم النساء المتضررات من تفجير منازلهن و58منزلا فجرت خلال عام

الإثنين 06 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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‏نظمت الهيئة المدنية لضحايا تفجير المنازل، اليوم الاحد بمدينة مارب، دورة في الدعم النفسي لمجموعة نساء متضررات فجرت مليشيا الحوثي منازلهن.

وتهدف الدورة التي كانت تحت شعار " نساء بلا مأوى" الى الوقوف مع ضحايا تفجير المنازل ومساندتهم نفسياً لتجاوز آثار جرائم الحوثي التي هجرتهم من ديارهم وأرغمتهم على النزوح بعد أن فجرت منازلهم. وتستهدفت الهيئة المدنية، منذ 2014، ضحايا تفجير المنازل اللاتي فجرت مليشيا الحوثي منازلهنّ من مختلف محافظات الجمهورية بالدورات الدعم النفسي والأنشطة الترفيهية لمساعدتهم على تجاوز الجريمة التي تعرضن لها.

وفي تصريح لها قالت مديرة الهيئة خديجة علي" إن الدورة تأتي ضمن الأنشطة للهيئة في جانب الرعاية والتأهيل للضحايا التي تقيمها الهيئة. واضافت خديجة علي، أن تأثير الأضرار النفسية الناتجة من تفجير المنازل وتشريده ساكنيها خاصة النساء والأطفال والتسبب في نزوحهم لها آثار سلبية كبيرة جداً، مشيرة إلى أن الهيئة تعمل بأساليب متعددة ومختلفة وذات تخصص في المجال النفسي للتخفيف من هذه المعاناة الإنسانية التي خلفتها جرائم مليشيا الحوثي.

وطالبت خديجة علي جميع المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى تنديد جرائم مليشيا الحوثي والعمل على إيقاف هذه الجرائم لحماية المدنين وممتلكاتهم. ومنذ بداية الحرب فجرت مليشا الحوثي 910 منزلا، 58 منزلا فجرتها مليشيا الحوثي منذ مطلع العام الجاري 2021، في جريمة حرب تنكرها كافة المواثيق والشرائع والأعراف وترقى إلى جريمة حرب ضد مرتكبيها.