التحالف يكشف عن تدمّر 3 مراكز عمليات لإطلاق الصواريخ والمسيّرات في صنعاء

الإثنين 06 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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أعلن تحالف دعم الشرعية ، في وقت متأخر من يوم أمس (الأحد)، تدمير ثلاثة مراكز عمليات تابعة لمليشيا الحوثي الإرهابية في صنعاء.

وأوضح «التحالف»، أن الضربات الجوية التي نفذها على أهداف عسكرية مشروعة بصنعاء، جاءت استجابة للتهديد ومحاولة استهداف المدنيين.

وأضاف: «مراكز العمليات المدمرة ارتبطت بإطلاق الصواريخ والمسيرات صباح اليوم»، مؤكداً اتخاذ إجراءات وقائية لتجنيب المدنيين والأعيان المدنية الأضرار الجانبية.

‏ وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن، قد مقاطع توثق رصده استخدام الحوثيين لمنشآت ذات طابع مدني لعملية التحضير والإطلاق، وأظهرت صور قيام الميليشيات بإطلاق صاروخ بجانب بنايات للمدنيين