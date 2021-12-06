الملك سليمان يوجِّه رسائل خطية إلى قادة دول الخليج

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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، برسائل خطية لعدد من قادة دول مجلس التعاون الخليجي، تناولت العلاقات الوطيدة بين المملكة العربية السعودية وتلك البلدان.
في هذا السياق، تلقى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، رسالة من الملك سلمان تتصل بالعلاقات الأخوية الوطيدة وسبل دعمها وتعزيزها، وقام بتسليم الرسالة الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، الذي استقبله أمير قطر، أمس، في مكتبه بالديوان الأميري.
كما بعث خادم الحرمين الشريفين، برسالة خطية إلى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، تتناول العلاقات الأخوية الوطيدة، وسبل دعمها وتعزيزها.
وقام بتسليم الرسالة وزير الخارجية السعودي، خلال لقائه نائب الأمير الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح. وتتصل رسالة خادم الحرمين الشريفين التي بعث بها إلى الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البحرين، بالعلاقات بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها.
وقام بتسليم الرسالة الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية، خلال لقائه نظيره البحريني الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، أمس، في العاصمة المنامة.
وفي مسقط، تسلم وزير الخارجية العماني بدر بن حمد بن حمود البوسعيد، رسالة الملك سلمان بن عبد العزيز الخطية للسلطان هيثم بن طارق، التي تتناول تعزيز العلاقات بين البلدين. وتسلم الوزير العماني الرسالة من نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان