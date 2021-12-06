تفاصيل معارك هي الأقوى و الأعنف في جبهات مأرب وخسائر فادحة للمليشيات الحوثية التحالف يكشف عن تدمّر 3 مراكز عمليات لإطلاق الصواريخ والمسيّرات في صنعاء الملك سليمان يوجِّه رسائل خطية إلى قادة دول الخليج «التحالف» يعلن عن تدمّر مسيّرتين حوثية بالأجواء اليمنية في عملية نوعية ودفيقة الأمين العام لجامعة الدول العربية:إيران تحاول السيطرة على باب المندب ومليشيا الحوثي تهديد للملاحة التحالف يفضح الحوثي بالصوت والصورة والشرعية تدعو المجتمع الدولي للتحرك عاجل.. انفجارات عنيفة تهز العاصمة صنعاء والتحالف يصدر بيان درس مرعب.. شاهد قوات الجيش والمقاومة الشعبية تستقبل حشود «الحوثي»بأطراف مأرب بطريقتها الخاصة وقائد عسكري يكشف تفاصيل المعركة ويؤكد: «المليشيات لم تتقدم شبرا واحدا» غروندبرغ: مهمتي تنفيذ قرار مجلس الأمن 2216 واتطلع لمساهمة زعماء القبائل في إنهاء أزمة اليمن القوات المشتركة تسيطر على مناطق استراتيجية غربي «تعز»
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، صباح اليوم (الاثنين)، تدمير قوات التحالف الجوية مسيّرتين بالأجواء اليمنية أطلقت نحو المملكة.
وأكد «التحالف»، أنه «استجابة للتهديد والسلوك الهمجي سيتم التعامل مع مصادر التهديد بحزم».،
مشيراً إلى أن عملياته تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن، قد أعلن في وقت متأخر من يوم أمس، تدمير ثلاثة مراكز عمليات تابعة لمليشيا الحوثي الإرهابية في صنعاء.
واعترضت الدفاعات الجوية السعودية، يوم أمس، طائرة مسيّرة حوثية أُطلقت لاستهداف المدنيين في المملكة،. كما تمكن «التحالف»، ظهر أمس، من اعتراض وتدمير 4 طائرات مسيّرة أطلقتها ميليشيا الحوثي لاستهداف المنطقة الجنوبية