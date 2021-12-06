«التحالف» يعلن عن تدمّر مسيّرتين حوثية بالأجواء اليمنية في عملية نوعية ودفيقة

الإثنين 06 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، صباح اليوم (الاثنين)، تدمير قوات التحالف الجوية مسيّرتين بالأجواء اليمنية أطلقت نحو المملكة.

وأكد «التحالف»، أنه «استجابة للتهديد والسلوك الهمجي سيتم التعامل مع مصادر التهديد بحزم».،

مشيراً إلى أن عملياته تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

‏ وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن، قد أعلن في وقت متأخر من يوم أمس، تدمير ثلاثة مراكز عمليات تابعة لمليشيا الحوثي الإرهابية في صنعاء.

واعترضت الدفاعات الجوية السعودية، يوم أمس، طائرة مسيّرة حوثية أُطلقت لاستهداف المدنيين في المملكة،. كما تمكن «التحالف»، ظهر أمس، من اعتراض وتدمير 4 طائرات مسيّرة أطلقتها ميليشيا الحوثي لاستهداف المنطقة الجنوبية