الأمين العام لجامعة الدول العربية:إيران تحاول السيطرة على باب المندب ومليشيا الحوثي تهديد للملاحة

الإثنين 06 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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اتهم الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، إيران بأنها تهدف إلى بسط سيطرتها على مضيقي هرمز وباب المندب الاستراتيجيين.

وخلال مشاركته في النسخة السابعة من حوار روما المتوسطي، الذي عقد في العاصمة الإيطالية يومي 3 و4 ديسمبر، بمشاركة عدد من كبار المسؤولين والخبراء ورجال الاقتصاد من الدول المطلة على ضفتي المتوسط، وكذا القريبة من مجاله الاستراتيجي الأوسع، أشار أبو الغيط إلى "هجمات نفذتها إيران في صيف 2019، وكذلك إلى التهديد المستمر الذي يمثله الحوثيون على الملاحة في البحر الأحمر".

وقال إن "استقرار الملاحة في هذه المضايق الاستراتيجية المهمة للتجارة العالمية، وبخاصة ما يتعلق بنقل المواد البترولية، يمثل عصبا أساسيا للاقتصاد العالمي وأن الحفاظ على حرية الملاحة دون تهديد يعد أولوية عالمية، وليس فقط للدول العربية المطلة عليها".

وأوضح الأمين العام لجامعة الدول العربية أن "السلوك الإيراني في المنطقة والنزعة الواضحة للهيمنة والتدخل في الدول العربية هما السبب وراء صعوبة إقامة نظام أمني في الخليج يقوم على التعاون والرفاهية المشتركة للشعوب".

وأكد أبو الغيط أن "حصول إيران على السلاح النووي من شأنه أن يطلق سباقا للتسلح في المنطقة" موضحاً أنه من الصعب تناول البرنامج النووي الإيراني من دون النظر إلى حقيقة وجود قوة نووية قائمة بالفعل في المنطقة وهي إسرائيل، خاصة في ضوء إصرارها على تدمير حل الدولتين وإهدار الفرص المتاحة لتطبيقه.

وتتعرض اليمن منذ سبتمبر/أيلول 2014 لعدوان إيراني عبر وكلائه الإرهابيين الحوثيين بهدف احتلال اليمن والتحكم بالمياه الدولية وخطوط التجارة العالمية وضرب استقرار الدولة اليمنية وجعلها منطلقاً لاستهداف أمن المنطقة والعالم