التحالف يفضح الحوثي بالصوت والصورة والشرعية تدعو المجتمع الدولي للتحرك

الأحد 05 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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وزع التحالف العربي لدعم الشرعية بقيادة السعودية، اليوم، صور ومشاهد فيديو تؤكد استخدام مليشيا ايران الحوثية الأعيان المدنية كمنصات لإطلاق الصواريخ الباليستية.

وتظهر المشاهد المصورة التي نشرها التحالف قيام مليشيا ايران الحوثية بإطلاق أحد الصواريخ الإرهابية من وسط المنازل والتجمعات السكنية.

كما أعلن التحالف، تدمير 4 طائرات مسيرة أطلقتها ميليشيا الحوثي لاستهداف المنطقة الجنوبية للسعودية، إلى جانب تنفيذ 19 استهدافاً لمواقع الميليشيات في مأرب والجوف خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح أن الاستهدافات دمرت 14 آلية وخسائر بشرية تجاوزت 115 عنصراً من الحوثيين، مشيراً إلى أن إطلاق المسيرات تزامن مع إطلاق 4 صواريخ باليستية باتجاه مأرب.

وكانت الحكومة الشرعية،قد طالبت في وقت سابق من اليوم الأحد، المجتمع الدولي بتصنيف ميليشيات الحوثي التابعة لإيران "جماعة إرهابية" على خلفية تصعيدها من الهجمات الإرهابية ضد المدنيين والنازحين بمأرب، واستهداف الأعيان المدنية في السعودية.

وجاء ذلك، على لسان وزير الإعلام معمر الإرياني الذي استنكر بأشد العبارات جريمة استهداف ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، للأحياء السكنية في مدينة مأرب بأربعة صواريخ باليستية إيرانية الصنع، اليوم الأحد، والتي سقطت في مناطق متفرقة، وأسفرت عن إصابة ثلاثة مدنيين بجروح متفاوتة، وتضرر المنازل والمصالح العامة والخاصة‏.

وتابع الإرياني، في تغريدات على حسابه الرسمي بتويتر: نطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأميركي بإدانة قصف ميليشيا الحوثي مأرب بالصواريخ المهربة من إيران، باعتباره جريمة حرب، والعمل على تصنيف الميليشيا منظمة إرهابية، وملاحقة قياداتها في المحاكم الدولية باعتبارهم مجرمي حرب.

وأوضح الإرياني، أن استهداف ميليشيا الحوثي المتكرر لمدينة مأرب المكتظة بالملايين من السكان والنازحين بالصواريخ الباليستية يأتي ضمن محاولاتها الإيقاع بأكبر قدر من الضحايا بين المدنيين، في عمل انتقامي جبان، يعكس إرهابها ودمويتها وخسائرها الغير مسبوقة في جبهات القتال وفشلها في تحقيق أي مكاسب عسكرية‏.

وأشار الإرياني إلى أن هذا العمل الذي وصفه بــ"الانتقامي الجبان"، يعكس إرهاب هذه الجماعة ودمويتها وخسائرها غير المسبوقة في جبهات القتال وفشلها في تحقيق أي مكاسب عسكرية، على حد تعبيره.