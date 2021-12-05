عاجل.. انفجارات عنيفة تهز العاصمة صنعاء والتحالف يصدر بيان

الأحد 05 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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هزت انفجارات عنيفة مساء اليوم الاحد العاصمة صنعاء الخاضعة للاحتلال الحوثي.

وافادت مصادر محلية بالعاصمة صنعاء لمأرب برس بأن الانفجارات ناتجة عن ضربات جوية نفذتها مقاتلات التحالف العربي استهدفت عدد من المواقع الحوثية شمال غرب العاصمة صنعاء.

وأضافت المصادر بأن الضربات استهدفت مواقع حوثية بمنطقة حي الاعناب شمال غرب العاصمة ومناطق أخرى متفرقة .

هذا فيما أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، قبل قليل في بيان مقتضب تنفيذ ضربات جوية لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء قال انها جائت استجابة للتهديد.