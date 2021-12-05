عاجل.. انفجارات عنيفة تهز العاصمة صنعاء والتحالف يصدر بيان درس مرعب.. شاهد قوات الجيش والمقاومة الشعبية تستقبل حشود «الحوثي»بأطراف مأرب بطريقتها الخاصة وقائد عسكري يكشف تفاصيل المعركة ويؤكد: «المليشيات لم تتقدم شبرا واحدا» غروندبرغ: مهمتي تنفيذ قرار مجلس الأمن 2216 واتطلع لمساهمة زعماء القبائل في إنهاء أزمة اليمن القوات المشتركة تسيطر على مناطق استراتيجية غربي «تعز» أمنية عدن تكشف المسؤول عن استهداف المحافظ في اكتوبر الماضي ”أنا جاوع“.. انتفاضة عارمة في تعز تطالب بإقالة الحكومة تنديدا بانهيار العملة شاهد الالاف وهم يهتفون باسم أبو تريكة وفلسطين في مدرجات ملاعب قطر- (فيديو) تفاصيل رسالة رفيعة من الملك سلمان للشيخ تميم بن حمد الجيش الوطني يكشف تفاصيل أعنف المعارك جنوب مأرب وحصيلة خسائر الحوثيين وتفاصيل انتكاستهم حزب الاصلاح يخرج عن صمته بخصوص انهيار العملة ويحدد من هو السبب ومن هو المسئول عن انقاذ الوضع
هزت انفجارات عنيفة مساء اليوم الاحد العاصمة صنعاء الخاضعة للاحتلال الحوثي.
وافادت مصادر محلية بالعاصمة صنعاء لمأرب برس بأن الانفجارات ناتجة عن ضربات جوية نفذتها مقاتلات التحالف العربي استهدفت عدد من المواقع الحوثية شمال غرب العاصمة صنعاء.
وأضافت المصادر بأن الضربات استهدفت مواقع حوثية بمنطقة حي الاعناب شمال غرب العاصمة ومناطق أخرى متفرقة .
هذا فيما أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، قبل قليل في بيان مقتضب تنفيذ ضربات جوية لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء قال انها جائت استجابة للتهديد.