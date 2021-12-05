درس مرعب.. شاهد قوات الجيش والمقاومة الشعبية تستقبل حشود «الحوثي»بأطراف مأرب بطريقتها الخاصة وقائد عسكري يكشف تفاصيل المعركة ويؤكد: «المليشيات لم تتقدم شبرا واحدا»

الأحد 05 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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قال العميد عبده عبدالله المخلافي، قائد اللواء 22 مشاة، إن أبطال الجيش الوطني كبدوا مليشيا الحوثي الإرهابية خسائر بشرية ومادية كبيرة خلال الـ 24 الساعة الماضية جنوبي محافظة مأرب.

ونقل موقع الجيش"سبتمبر نت" عن العميد المخلافي قولة :بأن أبطال الجيش أفشلوا هجمات متفرقة للمليشيا الحوثية في ميمنة جبهة "ذنة"، وأجبروها على التراجع والفرار بعد تكبيدها خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.

وأضاف "إن المليشيا الحوثية زجت لليوم الثاني على التوالي بأنساقها بغية التقدم، إلا أنها لم تتقدم شبر واحد".

ولفت إلى أن مقاتلات تحالف دعم الشرعية ساندت أبطال الجيش بضربات مركّزة استهدفت بها تجمعات العدو وكبدتها خسائر، مؤكداً أن الأيام القادمة سيرى فيها الشعب اليمني ما يسره.

هذا فيما نشر المركز الاعلامي للقوات المسلحة مساء اليوم مشاهد مصورة تظهر جانبا من المعارك الضارية التي خاضها الجيش والمقاومة الشعبية خلال الـ 24 الساعة الماضية ضد مليشيات الحوثي الإرهابية في ميمنة جبهة "ذنة" جنوبي مأرب.

واظهرت المشاهد تمكّن قوات الجيش والمقاومة الشعبية من سحق انساق مليشيات الحوثي الإيرانية وتكبيدها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد على وقع ضربات جوية مركزة من قبل مقاتلات التحالف العربي.

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