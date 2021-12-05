القوات المشتركة تسيطر على مناطق استراتيجية غربي «تعز»

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أحرزت القوات المشتركة، اليوم الأحد 5 ديسمبر 2021م، تقدماً ميدانياً جديداً بعد معارك عنيفة خاضتها ضد مليشيا الحوثي الموالية لإيران غربي محافظة تعز (جنوب غرب اليمن).
وأفاد المتحدث الرسمي باسم ألوية العمالقة النقيب مأمون المهجمي، بأن القوات المشتركة طهرت مناطق جديدة في عزلة "البراشة" شمالي مديرية مقبنة، غربي تعز.
وأوضح أن القوات المشتركة سيطرت بشكل كامل على المرتفعات الاستراتيجية في "البراشة" وهي جبال "القمعر" و"قبنة" و"حصن الكافر" و"الشعور" و"القليلة" والعديد من التلال الجبلية المحيطة بها.
ونشر المهمجي مقطعا مصورا يظهر المرتفعات الاستراتيجية بما فيها جبل "حصن الكافر" الاثري، والذي يعود تاريخه إلى العصر الحميري ويطل على أماكن زراعية هامة، فضلا عن إطلال مرتفعات البراشة على خط الحديدة -تعز ومناطق ساحلية على البحر الأحمر.
وأسفرت المعارك عن مقتل وإصابة العشرات بصفوف مليشيات الحوثي، إضافة إلى خسائر مادية كبيرة.