”أنا جاوع“.. انتفاضة عارمة في تعز تطالب بإقالة الحكومة تنديدا بانهيار العملة

الأحد 05 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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شهدت مدينة تعز (جنوب غرب اليمن)، الأحد 5 ديسمبر/كانون الاول، تظاهرات شعبية، احتجاجا على تدهور الأوضاع المعيشية وانهيار قيمة العملة المحلية.



وجاب المتظاهرون عدد من شوارع المدينة، مرددين هتافات تطالب برحيل رئيس الحكومة معين عبد الملك، وتندد بالتحالف العربي بقيادة السعودية.



ورفع المحتجون لافتات أظهرت حجم المعاناة التي يعيشونها في ظل انهيار العملة وارتفاع الأسعار.



وكتب المحتجون عبارات من بينها (الريال نازل والدولار طالع والشعب جاوع) و(الشرعية راقد والنفط منهوب والشعب مغلوب)، (الحوثي من أشعل فتيل الأزمات والتحالف يتفنن بالتلاعب بنارها).



وتتزامن الاحتجاجات مع استمرار إضراب التجار عن العمل بمدينة تعز، لليوم الثاني على التوالي، احتجاجا على انهيار العملة المحلية.



ويشهد الريال اليمني تراجعا قياسيا، حيث تداول الدولار اليوم عند 1703 ريال فيما وصل سعر الريال السعودي إلى 446 ريالاً في المناطق الواقعة تحت سلطة الحكومة.