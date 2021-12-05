أمنية عدن تكشف عن نتائج التحقيقات في تفجيريين إرهابيين ”أنا جاوع“.. انتفاضة عارمة في تعز تطالب بإقالة الحكومة تنديدا بانهيار العملة شاهد الالاف وهم يهتفون باسم أبو تريكة وفلسطين في مدرجات ملاعب قطر- (فيديو) تفاصيل رسالة رفيعة من الملك سلمان للشيخ تميم بن حمد الجيش الوطني يكشف تفاصيل أعنف المعارك جنوب مأرب وحصيلة خسائر الحوثيين وتفاصيل انتكاستهم حزب الاصلاح يخرج عن صمته بخصوص انهيار العملة ويحدد من هو السبب ومن هو المسئول عن انقاذ الوضع الإعلان عن إجراءات كفيلة بمعالجة أزمة الغاز المنزلي بمحافظة تعز بتعاون مع الجمعية الدولية الرعاية ضحايا الحروب والكوارث مكتب الصحة في مأرب يدشن فعاليات اليوم العالمي للإيدز هادي يستنجد بالسعودية لانقاذ العملة والاقتصاد المنهار ويسلّم سفير المملكة رسالة خاصة للأمير محمد بن سلمان الصحة في اليمن تبدأ توزيع لقاح استرازينيكا وتؤكد على مجانيته
شهدت مدينة تعز (جنوب غرب اليمن)، الأحد 5 ديسمبر/كانون الاول، تظاهرات شعبية، احتجاجا على تدهور الأوضاع المعيشية وانهيار قيمة العملة المحلية.
وجاب المتظاهرون عدد من شوارع المدينة، مرددين هتافات تطالب برحيل رئيس الحكومة معين عبد الملك، وتندد بالتحالف العربي بقيادة السعودية.
ورفع المحتجون لافتات أظهرت حجم المعاناة التي يعيشونها في ظل انهيار العملة وارتفاع الأسعار.
وكتب المحتجون عبارات من بينها (الريال نازل والدولار طالع والشعب جاوع) و(الشرعية راقد والنفط منهوب والشعب مغلوب)، (الحوثي من أشعل فتيل الأزمات والتحالف يتفنن بالتلاعب بنارها).
وتتزامن الاحتجاجات مع استمرار إضراب التجار عن العمل بمدينة تعز، لليوم الثاني على التوالي، احتجاجا على انهيار العملة المحلية.
ويشهد الريال اليمني تراجعا قياسيا، حيث تداول الدولار اليوم عند 1703 ريال فيما وصل سعر الريال السعودي إلى 446 ريالاً في المناطق الواقعة تحت سلطة الحكومة.