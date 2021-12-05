شاهد الالاف وهم يهتفون باسم أبو تريكة وفلسطين في مدرجات ملاعب قطر- (فيديو)

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لفتت الجماهير الجزائرية الانتباه في بطولة كأس العرب التي تحتضنها قطر، بهتافات وأهازيج خاصة، دفاعاً عن قضية فلسطين الحاضرة دائما لدى مناصري الخضر.
الجديد هذه المرة في مدرجات استاد الجنوب في مباراة الجزائر ولبنان، حيث هتف الجمهور الجزائري باسم النجم المصري السابق محمد أبوتريكة الذي يحظى بشعبية واسعة لدى الجزائريين.
وخلال الشوط الأول من المباراة التي فازت بنقاطها الجزائر بهدفين في شباك المنتخب اللبناني، صدحت حناجر الجزائريين باسم أبوتريكة.
ثم استكملت الجماهير وصلة الأهازيج بترديد تضامن الجزائر الدائم مع القضية الفلسطينية.
ويحظى أبو تريكة بتقدير خاص في الجزائر بعد رفضه التصعيد الإعلامي بين مصر والجزائر عقب الأزمة التي شهدتها مباراة المنتخبين في السودان عام 2009 والتي خسرها المنتخب المصري، وصعدت الجزائر على إثرها لكأس العالم عام 2010.
ويتحرك علماء ومشاهير وشخصيات رياضية وإعلامية ومغردون دعماً لنجم كرة القدم المصري السابق محمد أبو تريكة والمحلل في قنوات “بي إن سبورتس” بعد الهجوم الذي تعرض له منذ تصريحاته عن الدوري الإنكليزي والمثلية الجنسية.
وبدأت الحملة منذ ظهور أبو تريكة خلال “استوديو تحليلي” لمباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد على قناة “بي إن سبورتس”، حيث انتقد أبو تريكة مبادرة البريميرليغ بدعم مجتمع الميم.
ويعد محمد أبوتريكة من أفضل لاعبي الكرة المصرية عبر تاريخها، وسبق له الحصول على جائزة أفضل لاعب في أفريقيا، كما ساهم في صناعة أبرز إنجازات النادي الأهلي ومنتخب مصر في القرن الـ21.