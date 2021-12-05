الجيش الوطني يكشف تفاصيل أعنف المعارك جنوب مأرب وحصيلة خسائر الحوثيين وتفاصيل انتكاستهم

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خاض أبطال الجيش مسنودين بالمقاومة وطيران تحالف دعم الشرعية، اليوم الأحد، معارك هي الأعنف ضد مليشيا الحوثي الإيرانية على امتداد مسرح العمليات القتالية جنوب محافظة مارب.
وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، إن المعارك اندلعت منذ منتصف ليل أمس إلى ظهر اليوم بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة، وبتغطية جوّية مباشرة لطيران التحالف، انتهت بخسائر بشرية ومادية لا حصر لها في صفوف المليشيا الإيرانية.
وأضاف أن من ضمن الخسائر التي تكبّدتها المليشيا الحوثية بنيران مدفعية الجيش وبغارات لطيران التحالف (5) عربات قتالية و(11) طقماً منها (4) أطقم على متنها عيارات و(7) أطقم تحمل تعزيزات تم تدميرها جميعاً ومصرع كل من كانوا على متنها.
وأكد أن عشرات الجثث الحوثية ما تزال متناثرة على امتداد المناطق التي دارت فيها المعارك بعد أن خلفتها قيادات المليشيا ولاذت بالفرار.