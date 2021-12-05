حزب الاصلاح يخرج عن صمته بخصوص انهيار العملة ويحدد من هو السبب ومن هو المسئول عن انقاذ الوضع

الأحد 05 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - غرفة الاخبار

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عبرت الأمانة العامة للتجمع اليمني للإصلاح، عن قلقها البالغ إزاء التدهور الاقتصادي الناجم عن الانهيار المريع لسعر صرف العملة الوطنية مقابل الدولار، والذي يفاقم الوضع الإنساني الكارثي الذي يعاني منه المواطن بسبب الحرب التي تشنها مليشيا الحوثي المدعومة من إيران منذ سبع سنوات ويقود إلى مجاعة حقيقية.

وقالت الامانة العامة للإصلاح في بيان لها، "تتحمل مليشيا الحوثي الإرهابية نتيجة ما آلت اليه الأوضاع في اليمن بسبب انقلابها الذي أسقط الدولة وعطل مؤسساتها وتسبب في كل الكوارث وما الوضع الاقتصادي المتدهور إلا أحد أوجه هذا الانقلاب المشؤوم.

ودعا البيان، الحكومة إلى مضاعفة جهودها في القيام بواجباتها الدستورية والقانونية ووضع معالجات سريعة وعاجلة للحد من هذا الانهيار الكبير الذي ينذر بكارثة ومجاعة حقيقية.

وحث الاصلاح قيادة الشرعية والحكومة بتكثيف التواصل مع الأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية لتقديم الدعم اللازم للحد من هذا الانهيار، ووضع آلية تضمن تلافي أوجه القصور والاختلالات التي شابت المرحلة الماضية.

وطالب الإصلاح باستكمال تنفيذ اتفاق الرياض بشقيه الأمني والعسكري والسياسي بالشكل الذي يضمن عودة واستقرار كافة مؤسسات الشرعية إلى العاصمة المؤقتة عدن وتفعيل مؤسسات الدولة بطاقتها القصوى وتوفير البدائل المختلفة لتحقيق التعافي الاقتصادي.

نص البيان

يتابع التجمع اليمني للإصلاح باهتمام وقلق بالغين التدهور الاقتصادي الناجم عن الانهيار المريع لسعر صرف العملة الوطنية مقابل الدولار، والذي يفاقم الوضع الإنساني الكارثي الذي يعاني منه المواطن بسبب الحرب التي تشنها مليشيا الحوثي المدعومة من إيران منذ سبع سنوات ويقود إلى مجاعة حقيقية.

وإزاء هذا التدهور المتسارع الذي يعد الحرب الأكثر فتكاً بالمواطن يؤكد الإصلاح على التالي:

- تتحمل مليشيا الحوثي الإرهابية نتيجة ما آلت اليه الأوضاع في اليمن بسبب انقلابها الذي أسقط الدولة وعطل مؤسساتها وتسبب في كل الكوارث وما الوضع الاقتصادي المتدهور إلا أحد أوجه هذا الانقلاب المشؤوم.

- إن ما نتج عن انقلاب المليشيا الحوثية وممارساتها الإرهابية في شتى المجالات يضع الحكومة امام تحدي اكبر لمضاعفة جهودها في القيام بواجباتها الدستورية والقانونية في وضع معالجات سريعة وعاجلة للحد من هذا الانهيار الكبير الذي ينذر بكارثة ومجاعة حقيقية.

- استكمال تنفيذ اتفاق الرياض بشقيه الأمني والعسكري والسياسي بالشكل الذي يضمن عودة واستقرار كافة مؤسسات الشرعية إلى العاصمة المؤقتة عدن وتفعيل مؤسسات الدولة بطاقتها القصوى وتوفير البدائل المختلفة لتحقيق التعافي الاقتصادي.

- يحث الاصلاح قيادة الشرعية والحكومة بتكثيف التواصل مع الأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية لتقديم الدعم اللازم للحد من هذا الانهيار مع شكرنا وتقديرنا لما قدمته وتقدمة المملكة من دعم في كافة المجالات العسكرية والاقتصادية والسياسية والانسانية، مع الأخذ في الاعتبار ان تضع الحكومة آلية تضمن تلافي أوجه القصور والاختلالات التي شابت المرحلة الماضية.

- يدعو الاصلاح الرئاسة والحكومة بأجهزتها ومؤسساتها المالية والاقتصادية الى وضع رؤية متكاملة للجانب الاقتصادي وحشد كل الامكانات والطاقات لتنفيذها مهما كانت التحديات، وسيكون الاصلاح بكافة كوادره وجماهيره داعما ومؤيدا لأي خطوة من شأنها رفع العبء والمعاناة عن الشعب اليمني، ودعم الحكومة لتقوم بواجبها على الوجه الأكمل الذي تتطلبه المعركة الشاملة مع انقلاب المليشيا المدعومة من ايران.

صادر عن الامانة العامة للتجمع اليمني للاصلاح

5 ديسمبر 2021م