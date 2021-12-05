الإعلان عن إجراءات كفيلة بمعالجة أزمة الغاز المنزلي بمحافظة تعز

الأحد 05 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-متابعات

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وجه المدير التنفيذي للشركة اليمنية للغاز المهندس محسن وهيط، باتخاذ الاجراءات الكفيلة بمعالجة أزمة الغاز في محافظة تعز ومنها تحميل حصة المحافظة كاملة من الغاز بشكل يومي واعتماد مقطورات إضافية من الغاز يومياً للمحافظة .

واوضح مصدر مسؤول في السلطة المحلية بمحافظة تعز "بناءاً على المتابعات و النقاشات المتواصلة مع محافظ المحافظة نبيل شمسان وجه المدير التنفيذي لشركة الغاز المهندس محسن وهيط بتحميل حصة تعز من الغاز كاملة ابتداء من امس السبت بالاضافة الى التوجيه بـ 3 مقطورات إضافية من الغاز لمعالجة أزمة الغاز التي تعاني منها المحافظة".

وعبر المصدر-بحسب وكالة سبأ- عن شكره وتقديره لجهود رئيس الوزراء معين عبد الملك ووزير النفط عبد السلام باعبود وكذلك تعاون المدير التنفيذي للشركة والذي ابدى تفاعلاً كبيراً مع ماتعانيه المحافظة نتيجة العجز الذي تسبب بنشوب أزمة كبيرة..مشيداً بتفهم المهندس محسن وهيط لطلب المحافظ للزيادة اليومية في حصة المحافظة لتلبية الاحتياجات المستمرة من الغاز بما يتناسب مع حجم الكثافة السكانية بتعز.

ونوه المصدر الى أن هذه الاجراءات والقرارات العاجلة ستعمل على معالجة الأزمة وتوفير الغاز للمدينة والمديريات وسيتم متابعة وصولها الى المحطات المحلية واتخاذ إجراءات رقابية وشفافة لوصولها للمواطن .