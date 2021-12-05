بتعاون مع الجمعية الدولية الرعاية ضحايا الحروب والكوارث مكتب الصحة في مأرب يدشن فعاليات اليوم العالمي للإيدز

الأحد 05 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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دشن مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب اليوم فعاليات اليوم العالمي للإيدز بإقامة دورة تعريفية بطرق الوقاية من مرض الإيدز بالتعاون مع هيئة مستشفی مأرب العام والجمعية الدولية لرعاية ضحايا الحروب والكوارث .

وتستهدف الدورة التي نظمها البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز تعريف 25 طبيب وعامل صحي من طواقم المستشفيات الحكومية بمدينة مأرب بخدمات البرنامج الوطني من خلال عيادات تقدم خدمات المشورة والفحص الطبي والإحالة والعلاجات المتوفرة للحالات المصابة.

وفي افتتاح الدورة اوضح رئيس هيئة مستشفی مأرب العام الدكتور محمد القباطي أن فعاليات اليوم العالمي للإيدز ستستمر اسبوع كامل في عدد من المستشفيات الحكومية بهدف التوعية المجتمعية بمخاطر المرض وسبل الوقاية منه وذلك من خلال نشر رسائل السلامة وتعزيز قدرات العاملين في المرافق الطبية للحيلولة من انتشار المرض خاصة في الظروف الاستثنائية التي تمر بها المحافظة والاكتظاظ السكاني بسبب النزوح والذي يمثل بيئة ملائمة لانتشار الأمراض المعدية.

من جانبه أشار مدير الرعاية الصحية الأولية بمكتب الصحة الدكتور ناصر السعيدي إلی ان الفعاليات التوعوية ستشمل جلسات تحسيسة للكادر الصحي في المرافق الصحية لتعزيز تحويل الحالات المشتبهة لخدمة المشورة والفحص بدعم من منظمة الهجرة والصندوق العالمي لتمويل الإيدز والسل والملاريا بهدف حماية الكوادر الطبية والمجتمع بشكل عام.

بدوره نوه منسق البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز الدكتور نبيل الشرعبي إلی أن البرنامج افتتح مؤخراً عيادتين جديدتين لخدمات المشورة والفحص الطبي الطوعي والكشف المبكر لمرض الإيدز في المستشفی العسكري ومستشفی الوحدة بالحصون إلی جانب العيادات التي تقدم هذه الخدمات في هيئة مستشفی مأرب العام ومستشفى كرى العام ومستشفی الشهيد محمد هائل للأمومة والطفولة