عاجل: هادي يستنجد بالسعودية لانقاذ العملة والاقتصاد المنهار ويسلّم سفير المملكة رسالة خاصة للأمير محمد بن سلمان

الأحد 05 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-تغطية خاصة

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قالت وكالة سبأ الحكومية، ان الرئيس عبدربه منصور هادي، سلّم، اليوم الأحد، السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، رسالة لولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

ووفق الوكالة، تتصل الرسالة التي سلّمها الرئيس للسفير السعودي بحضور نائبه الفريق الركن علي محسن صالح، بالعلاقات الأخوية الثنائية والمصيرية بين البلدين والشعبين الشقيقين في جوانبها المختلفة ومنها بصورة أساسية الأوضاع الاقتصادية الصعبة، التي تمر بها اليمن إثر الحرب التي فرضتها المليشيات الحوثية الإيرانية وتداعياتها على أوضاع أبناء الشعب اليمني بصورة عامة.

وأشاد الرئيس، بالمواقف الأخوية للمملكة العربية السعودية الشقيقة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ووقوفهم إلى جانب أشقائهم في اليمن في مختلف المواقف والظروف.

من جانبه، نقل السفير السعودي للرئيس تحيات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده.. مؤكداً عمق العلاقات المصيرية بين الشعبين الشقيقين.

ويبدو أن الرئيس هادي قد طلب في رسالته لولي العهد السعودي، دعما ماليا سعوديا، لانقاذ العملة اليمنية التي تشهد انهيارا هو الأسوأ في تاريخها، ووقف تردي الوضع الاقتصادي والمعيشي بشكل عام.

وتشهد محافظات يمنية عدة تابعة للحكومة الشرعية،مظاهرات احتجاجية غاضبة، تنديدا بتدهور الوضع الاقتصادي وارتفاع الاسعار وانهيار العملة، التي تراجعت قيمتها امام الدرلار الى اكثر من 1700 ريال مقابل الدولار الواحد.

وسبق للسعودية ان قدمت دعما ماليا لليمن، على شكل منح وودائع تضعها في البنك المركري في العاصمة عدن.