الصحة في اليمن تبدأ توزيع لقاح استرازينيكا وتؤكد على مجانيته

الأحد 05 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات

عدد القراءات 454

بدأت وزارة الصحة العامة والسكان، امس، بتوزيع لقاح استرازينيكا ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) على المحافظات المحررة.

واوضح وكيل وزارة الصحة لقطاع الرعاية الصحية الاولية مدير مشروع (كوفيد-19) الدكتور علي الوليدي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) بأن الوزارة اقرت خطة التوزيع للقاح للمحافظات المحررة بعد أن تلقت مؤخراً مائة ألف وثمانمائة جرعة لقاح مقدمة لبلادنا من حلف اللقاح عبر لجنة (كوفاكس).

وأشار الدكتور الوليدي، إلى أن المحافظات ستشرع بالتوزيع للمديريات وفقاً للخطط المعدة لديها..مؤكداً مأمونية اللقاح ومجانيته وان التحصين بات حاجة ملحة لمواجهة (كوفيد-19).