قائد لواء في الجيش الوطني يكشف مستجدات القتال جنوب مأرب ويؤكد تلقي المليشيات ضربات موجعة ومصرع العشرات منهم

الأحد 05 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-مأرب

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قال قائد عسكري في الجيش الوطني ان قوات الجيش مسنودة بالمقاومة تمكنت، اليوم الأحد، من دحر المليشيا الحوثية الإيرانية، وتكبيدها خسائر جديدة في عتادها وأرواح عناصرها، بجبهات جنوب محافظة مأرب.

وأكد قائد اللواء 143 مشاة العميد الركن ذياب عبدالواحد القبلي أن مليشيا الحوثي الإيرانية تلقت ضربات موجعة وخسائر بشرية ومادية كبيرة في معارك اليوم.

واشار في تصريح لموقع الجيشً إلى أن مدفعية الجيش وطيران التحالف العربي دمرت عشر آليات وعربات تابعة للمليشيا الإيرانية في جبهة روضة جهم جنوبي المحافظة.

ولفت إلى أن العشرات من عناصر المليشيا الإيرانية لقيت مصرعها، بعد محاولتها التقدم باتجاه مواقع الجيش الوطني في جبهة روضة جهم.

وأضاف العميد القبلي أن أبطال الجيش والمقاومة تمكنوا اغتنام أسلحة وذخائر في معركة اليوم.

وأشاد بدور مقاتلات التحالف العربي التي استهدفت بعدة غارات جوية مركزة تجمعات وتعزيزات وآليات مليشيا الحوثي الإيرانية، ودمرتها على امتداد خط المواجهات العسكرية في الجبهات الجنوبية لمحافظة مأرب.