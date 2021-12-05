قائد لواء في الجيش الوطني يكشف مستجدات القتال جنوب مأرب ويؤكد تلقي المليشيات ضربات موجعة ومصرع العشرات منهم صدور توجيهات جديدة لوزير الداخلية اللواء الركن ابراهيم حيدان تعرف على المنتخبات المتأهلة لربع نهائي كأس العرب في قطر حتى الآن وترتيب المجموعات الأربع مشاهد مرعبة لبركان في اندونسيا.. قرى تحت الرماد وفرار جماعي هجومان متزامنان على مدينة مأرب بالصواريخ البالستية و 4طائرات مسيرة باتجاه السعودية تظاهرات في عدن وحضرموت تندد بانهيار العملة الرئيس هادي: شبوة نموذج للمحافظة الآمنة المستقرة بإِسناد جوي وبري من تحالف دعم الشرعية الجبهات تشتعل.. والجيش الوطني يدك معاقل الحوثي بعد الخسارة بخماسية أمام مصر.. مدرب السودان يكشف كواليس ما حدث قبل المباراة تقرير لمجلس الأمن: مهمة غروندبرغ الصعبة في اليمن أصبحت أكثر صعوبة بسبب تغيير الديناميكية العسكرية في مأرب والساحل الغربي
قال قائد عسكري في الجيش الوطني ان قوات الجيش مسنودة بالمقاومة تمكنت، اليوم الأحد، من دحر المليشيا الحوثية الإيرانية، وتكبيدها خسائر جديدة في عتادها وأرواح عناصرها، بجبهات جنوب محافظة مأرب.
وأكد قائد اللواء 143 مشاة العميد الركن ذياب عبدالواحد القبلي أن مليشيا الحوثي الإيرانية تلقت ضربات موجعة وخسائر بشرية ومادية كبيرة في معارك اليوم.
واشار في تصريح لموقع الجيشً إلى أن مدفعية الجيش وطيران التحالف العربي دمرت عشر آليات وعربات تابعة للمليشيا الإيرانية في جبهة روضة جهم جنوبي المحافظة.
ولفت إلى أن العشرات من عناصر المليشيا الإيرانية لقيت مصرعها، بعد محاولتها التقدم باتجاه مواقع الجيش الوطني في جبهة روضة جهم.
وأضاف العميد القبلي أن أبطال الجيش والمقاومة تمكنوا اغتنام أسلحة وذخائر في معركة اليوم.
وأشاد بدور مقاتلات التحالف العربي التي استهدفت بعدة غارات جوية مركزة تجمعات وتعزيزات وآليات مليشيا الحوثي الإيرانية، ودمرتها على امتداد خط المواجهات العسكرية في الجبهات الجنوبية لمحافظة مأرب.