صدور توجيهات جديدة لوزير الداخلية اللواء الركن ابراهيم حيدان

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تراس وزير الداخلية اللواء الركن ابراهيم حيدان، اليوم الأحد، بمدينة سيئون محافظة حضرموت، اجتماعاً موسعاً للمجلس الاعلى للشرطة، لمناقشة عدداً من القضايا المرتبطة بمهام واختصاصات المجلس المتعلقة بمستحقات ترقيات الضباط والصف والافراد خلال الفترة الماضية وما انجز منها ومالم ينجز منذ استئنأف المجلس اعماله نهاية العام 2017م.
ووجه وزير الداخلية، باستئناف جلسات اعمال المجلس وفقاً للقانون والعمل على انجاز كافة الترقيات القانونية المستحقة لكافة منتسبي وزارة الداخلية لدورة سبتمبر 2021م والاعوام السابقة.
واكدً أن الترقيات والاستحقاقات تأتي في إطار حرص قيادة الوزارة لتثبيت وضع منتسبي الوزارة قانونياً..منوهاً إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تضافر الجهود وتنسيقها بين كافة قطاعات وإدارات الوزارة لتعزيز مستوى الأداء في كافة مرافق ومراكز الشرطة .
كما وجه وزير الداخلية، المجلس بتشكيل لجنة قانونية لاعادة صياغة اللائحة التنظيمية لوزارة الداخلية وفقاً للمادة 4 من القرار الجمهوري رقم 50 لعام 2013م الخاص باعادة هيكلة وزارة الداخلية .
وتناول المجلس آليات عمله وخطة نشاطه خلال الفترة القادمة وفقاً للوائح والنظم المحددة بذلك .