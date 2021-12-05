تعرف على المنتخبات المتأهلة لربع نهائي كأس العرب في قطر حتى الآن وترتيب المجموعات الأربع

الأحد 05 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-وكالات

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لم تكتمل بعد المنتخبات المتأهلة إلى ربع نهائي كأس العرب FIFA قطر 2012، رغم اقتراب تواجد معظم كبار البطولة في أول دور إقصائي.

وستشهد المسابقة الكثير من المنافسة بعدما اتضحت بشكل نسبي بعض المنتخبات المتأهلة إلى ربع نهائي كأس العرب أو ما يسمى بدور الثمانية في كأس العرب.

وبعد أن كان منتخب قطر أول المنتخبات المتأهلة إلى ربع نهائي كأس العرب ضمن كل من المنتخب المصري والمنتخب الجزائري والمغربي الوصول إلى ذات الدور.

ويتأهل 8 منتخبات إلى ربع نهائي كأس العرب بحسب نتائجهم في مجموعاتهم الأربع التي ضمت كل واحدة منها أربعة منتخبات، حيث سيصعد بطل ووصيف كل مجموعة إلى ربع النهائي.

ويترقب عشاق الكرة العربية التعرف على المنتخبات المتأهلة إلى ربع نهائي كأس العرب بشغف كبير خاصة وأن حظوظ المنافسين على اللقب بدأت تتضح مع قرب نهاية دور المجموعات.

وكان منتخب قطر هو المنتخب الوحيد الذي ضمن الصعود متصدراً من بين المنتخبات المتأهلة إلى ربع نهائي كاس العرب مع انتهاء الجولة الثانية، فيما لم تحسم الصدارة في المجموعة الرابعة بالرغم من ضمان الجزائر ومصر للتأهل.

وفيما يتعلق بصدارة ووصافة كل مجموعة فيتم حسمها بناءً على عدد النقاط التي يجمعها كل منتخب علماً أنّ القاعدة تشير إلى الفصل بفارق الأهداف كمعيار أول بين أي فريقين قد يتعادلا بالنقاط وليس المواجهات المباشرة.

ترتيب المجموعات بعد الجولة الثانية