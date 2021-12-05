هجومان متزامنان على مدينة مأرب بالصواريخ البالستية و 4طائرات مسيرة باتجاه السعودية

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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الأحد، تدمير 4 طائرات مسيرة أطلقتها ميليشيا الحوثي لاستهداف المنطقة الجنوبية.
وأكد التحالف أن إطلاق المسيرات تزامن مع إطلاق 4 صواريخ باليستية باتجاه مأرب.
كما، أوضح رصد استخدام الحوثيين لمنشآت ذات طابع مدني لعملية التحضير والإطلاق.
وصباح اليوم قالت مصادر محلية ان صاروخ باليستي لمليشيا الحوثي سقط على حي المطار.
وهز انفجارين عنيفين مدينة مأرب، اليوم، جراء قصف صاروخي شنته مليشيا الحوثي على المدينة التي تأوي أكثر من مليوني نازح.
وقال المصادر إن الصاروخ الأول سقط في حي المطار، وسط المدينة، لم يسفر عن سقوط ضحايا، حيث سقط في منطقة خالية من السكان، لكنه أحدث فزعا كبيرا، خاصة بين الطلاب الذين يستعدون للذهاب إلى المدارس في موسم الاختبارات.