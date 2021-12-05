الرئيس هادي: شبوة نموذج للمحافظة الآمنة المستقرة

الأحد 05 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 12 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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أشاد الرئيس هادي بعملية البناء والتنمية التي تشهدها محافظة شبوة (جنوب شرق اليمن)، مؤكداً بأنها باتت تمثل نموجاً للمحافظة الآمنة المستقرة.



جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع محافظ المحافظة محمد صالح بن عديو، السبت، للوقوف على واقع المحافظة والأوضاع الخدمية والتنموية والعمليات الميدانية المختلفة، حسب وكالة (سبأ) الرسمية.



وأشاد رئيس الجمهورية "بعملية البناء والاستقرار التي تشهدها المحافظة بفضل وعي وتكاتف أبنائها وقياداتها في جعل شبوة نموذجاً للمحافظة الآمنة المستقرة التواقة لبناء الإنسان وتجاوز التحديات التي طالت عدد من المحافظات المحررة"، حاثا الجميع إلى جعل مصلحة شبوة وأبنائها أولاً في إطار الوطن اليمني الاتحادي الكبير.



واستمع الرئيس هادي خلال الاتصال، إلى موجز عن الأوضاع الأمنية وسير العملية التنموية والخدمية وأداء المؤسسات والمكاتب التنفيذية بالمحافظة..مشيداً بالنجاحات التي حققتها المحافظة في مختلف المجالات، والتي كانت نتاج جهود كبيرة لقيادة السلطة المحلية والأجهزة الأمنية والعسكرية وتكاتف أبناء المحافظة.



وطالب رئيس الجمهورية الجميع ببذل المزيد من الطاقات والجهود وتلبية تطلعات المواطنين وتوفير الخدمات الأساسية، ورفع مستوى الحس الأمني لترسيخ الأمن والاستقرار.. مثمناً التضحيات التي تقدم في سبيل استعادة مديريات بيحان وتحرير واستعادة كل مناطق اليمن من قوى التمرد والانقلاب من المليشيات الحوثية الإيرانية.



من جانبه عبر المحافظ بن عديو، عن امتنانه وتقديره لاهتمام ومتابعة فخامة الرئيس بأوضاع شبوة كغيرها من محافظات الوطن..مؤكداً أن السلطة المحلية لن تألوا جهداً في توفير الخدمات والتنمية وإرساء دعائم الأمن والاستقرار وحشد كل الطاقات والامكانات لتحرير كل تراب شبوة في ظل دعم القيادة السياسية والعسكرية وتحالف دعم الشرعية.