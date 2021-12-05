بعد الخسارة بخماسية أمام مصر.. مدرب السودان يكشف كواليس ما حدث قبل المباراة

الأحد 05 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس-وكالات

عدد القراءات 161

عبر الفرنسي هوبير فيلود، مدرب منتخب السودان، عن استيائه لما حدث معه قبل مواجهة منتخب مصر السبت، والتي انتهت لمصلحة الفراعنة 5-0، ضمن الجولة الثانية في بطولة كأس العرب المقامة بقطر.

وكشف فيلود في المؤتمر الصحفي الخاص عقب المباراة أنه خضع لفحصين للكشف عن إصابته بفيروس كورونا، الأول صباح اليوم، وجاءت النتيجة إيجابية، لكنه كان متأكدا من سلامته، ثم أجرى مساء فحصا آخر، وجاءت نتيجته سلبية.

وأكد مدرب منتخب السودان أن هذا الأمر أثر على إمكانية حديثه مع اللاعبين قبل المباراة لمنع الاختلاط، مشيرا إلى أنه وصل متأخرا، وقبل بداية المباراة بـ30 دقيقة فقط. وأضاف: "هل المنتخبات الكبيرة لو حضرت لخوض كأس العالم سيتعاملون بنفس الطريقة؟ وسيقولون للمدرب أنك مصاب بفيروس كورونا، ثم يقولون له بعد ساعة إنه غير مصاب بالفيروس.. هذا أسلوب غير احترافي".

وحول المباراة، قال فيلود إنه لا يلقي باللوم على أحد بسبب هذه الخسارة الثقيلة: "لم نكن جيدين. كنت أتمنى أن تكون المواجهة أفضل من ذلك، ولكن ظروف المباراة جعلت منتخبي يخسر بتلك النتيجة، فقد طرد 2 من لاعبينا فأثر ذلك على المنتخب".

وأتم: "كان اللاعبون شجعانا وبذلوا كل الجهود الضرورية، وقاتلوا على كل كرة أمام المنتخب المصري القوي.. وحاولنا التركيز على الجانب الذهني قبل المواجهة لتقديم أفضل ما لدينا