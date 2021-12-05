إيران تتلقى أول صفعة بعد تعثر محادثات الاتفاق النووي وهبوط حاد وغير مسبوق في العملة الإيرانية

الأحد 05 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس-وكالات

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سجّل الريال الإيراني هبوطا، اليوم السبت، بعد أنباء عن تعثر المحادثات مع القوى العالمية لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015.

وأعلن تأجيل المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران بهدف إحياء الاتفاق النووي الإيراني، أمس الجمعة إلى الأسبوع المقبل، بحسب "رويترز".

موظف يرفع العلم الإيراني من المسرح بعد صورة جماعية مع وزراء الخارجية وممثليهم خلال المحادثات النووية الإيرانية في مركز فيينا الدولي في فيينا

وأعرب مسؤولون أوروبيون عن مخاوفهم من المطالب الكثيرة التي تقدمت بها طهران، وهو ما جعل توصف الحكومة الإيرانية بأنها "لا تبدو جادة".

وبلغ سعر الدولار ألأمريكي، اليوم السبت، في السوق غير الرسمية الإيرانية بـ 302.200 ريال، مقارنة بـ 294.000، أمس الجمعة، بحسب موقع صرف العملة "بونباست دوت كوم" على الإنترنت.

وذكر الموقع الاقتصادي "اقتصاد نيوز دوت كوم" أن السوق تلقت صدمة أولى جراء محادثات الاتفاق النووي.

وكان الريال قد سجل انخفاضا قياسيا، في أكتوبر/ تشرين الأول 2020، عندما بلغت قيمة الدولار 320.000 ريال بسبب انخفاض أسعار النفط الذي أدى لتعميق الأزمة الاقتصادية في البلاد التي تعاني من وطأة العقوبات الأمريكية وأكبر تفش لوباء كورونا في الشرق الأوسط.