مسؤول العمليات بمأرب: يكشف عن ترتيبات عسكرية تثلج صدور اليمنيين خلال الأيام القادمة الانقلابيون يعاودون استهداف صنعاء «القديمة» لتغيير هويتها مناشدات لـ«يونيسكو» بالتحرك لإنقاذ المدينة التاريخية تقارير تكشف مواصلة المليشيات الحوثية في ارتكابهم جرائم ضد التعليم ومنتسبيه بعد تلقيهم هزائم ساحقة في الجبهات الميليشيات الحوثية تفرض جبايات مضاعفة على إب والضالع إيران تتلقى أول صفعة بعد تعثر محادثات الاتفاق النووي وهبوط حاد وغير مسبوق في العملة الإيرانية دولة خليجية تحظر دخول سفن تحمل بضائع من وإلى إسرائيل وسائل إعلام تركية تكشف تفاصيل قنبلة موقوتة أعدت للتفجير في سيارة أردوغان بيان مشترك من السعودية وفرنسا بشأن اليمن بسبب انهيار الريال اليمني ..وزير في الحكومة الشرعية يلوح باستقالته من منصبه ويؤكد :كثير من الوزراء مستعدون للاستقالة مختطفة سابقة في سجون الحوثي تروي تفاصيل بشعة لتعذيب واغتصاب النساء في سجون المليشيات
أعلنت دولة خليجية، اليوم السبت، حظر دخول السفن التجارية التي تحمل بضائع من وإلى إسرائيل إلى موانئ البلاد.
جاء ذلك في قرار لوزيرة الأشغال الكويتية، رنا الفارس، بحسب ما أفادت به صحيفة الأنباء المحلية، مساء اليوم.
ويحظر القرار "على الوكلاء البحريين المسجلين لدى قسم الوكالات البحرية بوزارة المواصلات تقديم طلبات تصريح دخول سفن أجنبية بالمخالفة لأحكام المواد 3 و2 و4 من المرسوم الأميري الصادر في 1959/5/26 الخاص بمقاطعة البضائع الإسرائيلية".
والقرار يشمل جميع السفن القادمة من موانئ أخرى "لتفريغ جزء من حمولتها في الموانئ الكويتية متى كانت تحمل على ظهرها أيا من البضائع المنصوص بحظرها، وذلك بقصد شحنها من وإلى دولة فلسطين المحتلة (إسرائيل)".
وأخطر القرار المعنيين في وزارة المواصلات بضرورة "إحالة كل ما يكتشف لديها من مخالفة أحكام هذا القرار الى سلطات التحقيق المختصة للتصرف".
ولا ترتبط الكويت بعلاقات دبلوماسية مع إسرائيل، وأعلنت في أكثر من مناسبة رفض التطبيع، والوقوف إلى جانب الفلسطينيين ودعم حقهم في إقامة دولة مستقلة على حدود عام 67 عاصمتها القدس الشرقية