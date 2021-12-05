وسائل إعلام تركية تكشف تفاصيل قنبلة موقوتة أعدت للتفجير في سيارة أردوغان بيان مشترك من السعودية وفرنسا بشأن اليمن بسبب انهيار الريال اليمني ..وزير في الحكومة الشرعية يلوح باستقالته من منصبه ويؤكد :كثير من الوزراء مستعدون للاستقالة مختطفة سابقة في سجون الحوثي تروي تفاصيل بشعة لتعذيب واغتصاب النساء في سجون المليشيات في تصريحات لوكالة إيرانية.. «قرداحي» يكشف ما حدث قبل تقديم استقالته إيران تكشف مصدر وسبب الانفجار القوي في نطنز مقاتلات التحالف تصطاد مواقع حوثية ثمينة بـ صنعاء قيادي حوثي يطالب حزب الله والحرس الثوري الإيراني ومليشيات ايران بسرعة القتال معهم بدون حرج وزير الأوقاف يكرم 72 حافظاً وحافظة بحافظة مأرب تعرف على أفضل الأطعمة التي تساعد على حماية البصر
نشرت وسائل إعلام تركية مساء يوم السبت صورا للقنبلة التي عثرت عليها قوات الأمن تحت سيارة تابعة لحرس الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وكان مراسل RT في تركيا قد أفاد بأن قوات الأمن عثرت على قنبلة معدة للتفجير عن بعد تحت سيارة تابعة لحرس الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في ولاية سيرت شرقي البلاد.
وقالت وسائل إعلام في تركيا إن العبوة كان مخطط تفجيرها بمهرجان خطابي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم جنوبي تركيا.
وأشارت إلى أن وصل خبراء المفرقعات إلى الموقع على الفور.
وأوضحت أن فرق التحقيق قامت برفع البصمات في الموقع، فيما أطلقت الشرطة عملية أمنية لاعتقال على المشتبه بهم.