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وسائل إعلام تركية تكشف تفاصيل قنبلة موقوتة أعدت للتفجير في سيارة أردوغان

الأحد 05 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس-وكالات
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 نشرت وسائل إعلام تركية مساء يوم السبت صورا للقنبلة التي عثرت عليها قوات الأمن تحت سيارة تابعة لحرس الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وكان مراسل RT في تركيا قد أفاد بأن قوات الأمن عثرت على قنبلة معدة للتفجير عن بعد تحت سيارة تابعة لحرس الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في ولاية سيرت شرقي البلاد.

وقالت وسائل إعلام في تركيا إن العبوة كان مخطط تفجيرها بمهرجان خطابي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم جنوبي تركيا.

وأشارت إلى أن وصل خبراء المفرقعات إلى الموقع على الفور.

وأوضحت أن فرق التحقيق قامت برفع البصمات في الموقع، فيما أطلقت الشرطة عملية أمنية لاعتقال على المشتبه بهم.

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