بيان مشترك من السعودية وفرنسا بشأن اليمن بسبب انهيار الريال اليمني ..وزير في الحكومة الشرعية يلوح باستقالته من منصبه ويؤكد :كثير من الوزراء مستعدون للاستقالة مختطفة سابقة في سجون الحوثي تروي تفاصيل بشعة لتعذيب واغتصاب النساء في سجون المليشيات في تصريحات لوكالة إيرانية.. «قرداحي» يكشف ما حدث قبل تقديم استقالته إيران تكشف مصدر وسبب الانفجار القوي في نطنز مقاتلات التحالف تصطاد مواقع حوثية ثمينة بـ صنعاء قيادي حوثي يطالب حزب الله والحرس الثوري الإيراني ومليشيات ايران بسرعة القتال معهم بدون حرج وزير الأوقاف يكرم 72 حافظاً وحافظة بحافظة مأرب تعرف على أفضل الأطعمة التي تساعد على حماية البصر اللواء ثوابة يكشف عن انتصارات الجيش الوطني في محافظة شبوة ويورد أدلة تخوف الحوثيين وتراجعهم
جددت المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية، على اهمية دعم الجهود المبذولة للتوصل الى حل سياسي للازمة اليمنية استناداً إلى المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما فيها القرار (2216).
واكدت المملكة وفرنسا في بيان مشترك صدر، اليوم، السبت عقب زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المملكة العربية السعودية، على أهمية دعم جهود المبعوث الأممي الخاص الى اليمن.
وأكدت فرنسا دعمها الكامل لمبادرة السلام السعودية التي تم تقديمها في 22 مارس 2021..معبرة عن ادانتها الاعتداءات بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة التي ترتكبها ميليشيا الحوثي، وأكدت التزامها التاريخي بالحفاظ على أمن المملكة.