بيان مشترك من السعودية وفرنسا بشأن اليمن

الأحد 05 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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جددت المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية، على اهمية دعم الجهود المبذولة للتوصل الى حل سياسي للازمة اليمنية استناداً إلى المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما فيها القرار (2216).

واكدت المملكة وفرنسا في بيان مشترك صدر، اليوم، السبت عقب زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المملكة العربية السعودية، على أهمية دعم جهود المبعوث الأممي الخاص الى اليمن.

وأكدت فرنسا دعمها الكامل لمبادرة السلام السعودية التي تم تقديمها في 22 مارس 2021..معبرة عن ادانتها الاعتداءات بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة التي ترتكبها ميليشيا الحوثي، وأكدت التزامها التاريخي بالحفاظ على أمن المملكة.