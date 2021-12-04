بسبب انهيار الريال اليمني ..وزير في الحكومة الشرعية يلوح باستقالته من منصبه ويؤكد :كثير من الوزراء مستعدون للاستقالة

السبت 04 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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أبدى وزير الصحة اليمنية قاسم بحيبح السبت، استعداده لتقديم استقالته من الحكومة في حالة كانت سبيل لحل الأزمة الاقتصادية المتدهور في اليمن.

وقال "بحيبح" -في تغريدة له على تويتر- إن "إذا كانت الاستقالة سبيل لحل الأزمة فكثير منا الوزراء مستعدين للاستقالة"، مشيرا إلى أن ‏الوضع الاقتصادي في اليمن أصبح لا يطاق.

ودعا إلى تدخل عاجل بدعم داخلي وخارجي لإنقاذ الاقتصاد في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها اليمنيون، مؤكدا أن الحكومة الحالية لسان واقعها "القاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء"

وويواصل الريال اليمني انهياره بشكل متسارع، في ظل إجراءات حكومية لم تستطع وقف تراجع قيمة العملة المحلية أمام العملات الأجنبية.

وقفزت أسعار صرف الدولار الأميركي والريال السعودي في تعاملات، اليومين الماضيين، إلى مستوى قياسي، حيث سجل سعر الدولار 1706 ريال يمني للشراء و 1724 للبيع، فيما قفز سعر صرف الريال السعودي إلى 448 للشراء و452 للبيع.

بدورها، ناشدت جمعية الصرافين بعدن، امس الجمعة، الرئيس عبدربه منصور هادي، لاتخاذ إجراءات عاجلة لوقف انهيار العملة المحلية، مؤكدة تعليق كافة عمليات النشاط المصرفي لثلاثة أيام.