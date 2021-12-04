بيان مشترك من السعودية وفرنسا بشأن اليمن بسبب انهيار الريال اليمني ..وزير في الحكومة الشرعية يلوح باستقالته من منصبه ويؤكد :كثير من الوزراء مستعدون للاستقالة مختطفة سابقة في سجون الحوثي تروي تفاصيل بشعة لتعذيب واغتصاب النساء في سجون المليشيات في تصريحات لوكالة إيرانية.. «قرداحي» يكشف ما حدث قبل تقديم استقالته إيران تكشف مصدر وسبب الانفجار القوي في نطنز مقاتلات التحالف تصطاد مواقع حوثية ثمينة بـ صنعاء قيادي حوثي يطالب حزب الله والحرس الثوري الإيراني ومليشيات ايران بسرعة القتال معهم بدون حرج وزير الأوقاف يكرم 72 حافظاً وحافظة بحافظة مأرب تعرف على أفضل الأطعمة التي تساعد على حماية البصر اللواء ثوابة يكشف عن انتصارات الجيش الوطني في محافظة شبوة ويورد أدلة تخوف الحوثيين وتراجعهم
روت سميرة الحوري كاتبة يمنية وسجينة سابقة في سجون الحوثي، تفاصيل «بشعة» لتعذيب واستغلال الفتيات والنساء اليمنيات على أيدي الحوثيين في السجون.
وقالت الحوري، في تصريحات لبرنامج "يا هلا" على "روتانا خليجية": إنها لا تكاد تنام أو تضع رأسها على الوسادة، إلا وتسمع صراخ الفتيات اليمنيات من التعذيب والألم.
وأضافت "هناك فتيات في سجون الحوثي تعرّضن للاغتصاب وهناك فتيات اغتصبوا في الزنازين، وكنت أرى آثار شعرهم ودمائهم في الزنزانة".
وتابعت أن إحدى السجينات أُجهضت من شدة التعذيب وسمعنا صوت طفل وليد في الزنزانة، فهل يوجد أبشع من ذلك؟!!.
وقالت سميرة الحوري "هناك امرأة بنت شيخ كبير في صنعاء اختطفت ومعها طفلتها لم تتجاوز الـ5 سنوات، وكانوا يطالبون الطفلة أن تقول الصرخة حتى يخرجوا أمها من السجن بل إنها كانت يغمى عليها من شدة التعذيب أمام المحقق.