مختطفة سابقة في سجون الحوثي تروي تفاصيل بشعة لتعذيب واغتصاب النساء في سجون المليشيات

السبت 04 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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روت سميرة الحوري كاتبة يمنية وسجينة سابقة في سجون الحوثي، تفاصيل «بشعة» لتعذيب واستغلال الفتيات والنساء اليمنيات على أيدي الحوثيين في السجون.

وقالت الحوري، في تصريحات لبرنامج "يا هلا" على "روتانا خليجية": إنها لا تكاد تنام أو تضع رأسها على الوسادة، إلا وتسمع صراخ الفتيات اليمنيات من التعذيب والألم.

وأضافت "هناك فتيات في سجون الحوثي تعرّضن للاغتصاب وهناك فتيات اغتصبوا في الزنازين، وكنت أرى آثار شعرهم ودمائهم في الزنزانة".

وتابعت أن إحدى السجينات أُجهضت من شدة التعذيب وسمعنا صوت طفل وليد في الزنزانة، فهل يوجد أبشع من ذلك؟!!.

وقالت سميرة الحوري "هناك امرأة بنت شيخ كبير في صنعاء اختطفت ومعها طفلتها لم تتجاوز الـ5 سنوات، وكانوا يطالبون الطفلة أن تقول الصرخة حتى يخرجوا أمها من السجن بل إنها كانت يغمى عليها من شدة التعذيب أمام المحقق.